Puskás-família: újra találkozó volt Pinkamindszenten

Szombaton délután gyűltek össze Pinkamindszenten a Puskások. Hogy miért éppen ebben a faluban? Mert az első, dédapjuk által összehívott első találkozó is itt volt, még 1939-ben (talán megérezte a világháború közeledtét a dédapa?). Az ott készült fényképet megtartotta mind a hat leszármazotti ág, és mindenhol nagy becsben őrizték – mesélte lapunknak Puskás Tivadar, Szombathely volt polgármestere, a találkozó szervezője, résztvevője. Fél évszázaddal később, 1991-ben határozták el, hogy ismét megtartják a családi összejövetelt. Elsősorban azért, mert van, akivel alig ismerik egymást – ráadásul a világban sokfelé élnek (Németország, Svájc, Ausztria, Egyesült Államok). Utána 2001-ben, 2003-ban, 2005-ben, 2010-ben, 2015-ben is találkoztak. A következő alkalom 2020-ban lett volna, de a koronavírus járvány miatt akkor elmaradt, helyette 2002-ban, majd pedig most, idén jöttek össze újra.

Fél háromkor közösen tettek sétát a temetőbe, ahol közösen megkoszorúzták „Öregpapa és Öregnyanya” sírját és imádkoztak. Négy órától „A Puskás-találkozók története” címmel képes visszaemlékezést tartottak utóbbi három évtizedre, a Művelődési házban. Ezt követően a család hat ágának beszámolói következtek: hol, kivel mi történt az elmúlt három évben, a 2022-es Puskás-találkozó óta. Hat órakor szentmisén vettek részt, ezt követően pedig beszélgettek, énekeltek, ettek-ittak – zárta szavait Puskás Tivadar.

