Mesterséges intelligencia közérthetően: dr. Rab Árpád Szörény tartott előadást Szombathelyen

Mi az a mesterséges intelligencia, és mit kezdjünk vele? Hogyan befolyásolja a munkát? Mik az előnyei, és mire érdemes figyelni? Hogyan tudjuk használni, akár idősebb korban is? Hogyan tudunk lépést tartani a változó világgal? – a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda Nádasdy utcai központjában ezeket a kérdéseket is érintette Rab Árpád, a mesterséges intelligencia világának vezető hazai szakembere.

Dr. Rab Árpád Szörény a mesterséges intelligencia világának vezető hazai szakembere Szombathelyen.

Fotó: Szendi Péter

Jövőkutató, akit elsősorban az emberek és a technológia viszonya érdekel, így mutatkozott be Rab Árpád a PBN égisze alatt működő Silver Club tagjaiból álló közönségnek. (A humanoid robot technológiai fejlesztési projekten együtt dolgozik az előadó a PBN-nel.) Humorral átszőtt, elgondolkodtató kérdéseket felvető előadásában bevezetésként a jövő megismerésével kapcsolatban mutatott egy 1900-ban feltett kérdésre – milyennek képzelik el az életet 2000-ben? – készült korabeli rajzokat. Az akkor élt emberek azt jósolták: repülő autókban utazunk majd, az iskolában kábeleken keresztül jut be a tudás a gyermekfejekbe. A szélsőséges időjárási körülményekre is felkészülve a városok fölé húzható tetőkben gondolkodtak, a gyógyításban tabletszerű gépek alkalmazására. A képek számos hibát tartalmaznak, ugyanakkor tanulnivalót arról, hogyan tudjuk megálmodni a jövőt, mondta. A jövőt mi formáljuk – forgatókönyvek vannak, a jövőkutatás célja pedig az, hogy érezzük a trendeket, megéljük az emberek problémáit, felvázoljuk a helyzetet, majd visszajöjjünk a jelenbe és elkezdjünk ezekre készülni, magyarázta.

A technológia megoldó értéke

S hogy lesznek-e repülő autók? A példán keresztül azt hangsúlyozta: egy technológiát mindig úgy mérünk, hogy

mit old meg,

mi a víziónk arról, amit megold

és mi valóban a probléma, amit meg akarunk oldani.

Ha a technológia megoldó értékét vizsgáljuk, akkor tudjuk beárazni: milyen árat fizetünk érte és mit nyerünk.

A Kondratyev-ciklus vagy K-hullámok elmélete

A Kondratyev-féle K-hullámokkal jellemzett korszakok (Kondratyev-ciklus/hosszú távú ciklusok a gazdaságban) közül jelenleg a 6. hullám zajlik – ez is témát adott. A ciklus „hajtóereje” az új találmányok bevezetése, elterjedése és kifutása. Az 1. hullám 1780 és 1830 között zajlott – a mindent megváltoztató technológia a gőzgép volt. Az 1880-as évektől a jobb élethez vezető új eszközöket, gépeket készített az ember, „mellé tette” a fogyasztói társadalmat vízióként – magyarázta Rab Árpád. A jelenlegi, nagyjából a XXI. század közepéig tartó korszakban a humán szféra fő célkitűzése a természet és a technológia együttműködése.