Robbanás történt a szénsavgyárban: nyolcan meghaltak, sokan megsérültek

A Vas Népe 1969. január 3., pénteki számában tudósított egy szörnyű tragédiáról: robbanás történt a répcelaki szénsavgyárban.

Romok: robbanás történt a répcelaki szénsavgyárban

Forrás: Vas Népe

Az írás így kezdődött: csütörtökön délután, műszakváltás után negyed hálom óra tájban, hatalmas erejű robbanás reszkethette meg a levegőt Répcelakon. A szénsavgyár hátsó udvarán levő cseppfolyós széndioxid tároló tartályok robbantak fel - eddig még ki nem derített okok miatt.

A detonációra jellemző, hogy nem csak a gyár épületének, s a répcelaki házak egy részének ablakai törtek ki, hanem a környező falvakban is betörtek ablaküvegek Azonnal értesítették a mentőket és a tűzoltókat, akik a helyszínre siettek.

A lap munkatársa a helyszínen tájékozódott.

Amikor a helyszínre értünk, a gyárkapuban hozzátartozók csoportja várta az újabb híreket, fejleményeket Az üzemben megszakadt az áram ­ szolgáltatás és a telefon-összeköttetés. Az udvaron törmelék, fial, és berendezés maradványok A robbanás fészkénél - a tartályok helyén - csupasz vasszerkezetek maradványai jelzik, hogy itt valamikor tartályok voltak. Szomorú Látványt nyújtó a kép. Kár keletkezett a környező épületekben, megsérült a gyárkémény. a kazánház, romba dőlt a csővázas raktár.

A laboratórium helyén a mentők dolgoznak áldozatok, sebesültek után kutatnak. A robbanás után hatan a helyszínen meghaltak, további két személy a kórházba szállítás után halt bele sérüléseibe. Többen súlyosan és könnyebben sebesültek meg. Őket a szombathelyi a kapuvári és a sárvári kórházban ápolják. Nyolcan életüket vesztették, akik nevét és lakhelyét is felsorolták az írásban.

A mentés éjjel is folytatódott. Áramot aggregátorok szolgáltattak. A munkálatokban a tűzoltókon kívül részt vesznek a munkásőrök, s a gyár dolgozói is. Radnai Imre főmérnöktől az anyagi kár felől érdeklődtünk. Elmondta, hogy az üzem teljesen megnémult, s bár jelentős az anyagi kár. úgy véli néhány hónap alatt helyrehozható. Ennél lényegesen súlyosabb az emberéleben esett kár, s a sok sérülés. Ottjártunkkor közölték azt is, hogy a gyár budapesti felettesei, szakértőkkel útban vannak, hogy fényt derítsenek a robbanás okára, körülményeire.