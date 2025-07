Minden napra jut egy rolleres baleset! - Fejsérülések, végtagtörések, koponyatraumák

Egyre több a rolleres baleset az országban. Az Országos Mentőszolgálat közösségi média felületén hívta fel a figyelmet a veszélyekre és foglalta össze, mire érdemes figyelni a balesetek elkerülése érdekében. Mint az bejegyzésükben olvasható, az elektromos rollerek egyre népszerűbbek, de a felelőtlen közlekedés nem játék.

Komoly veszélyeket rejtenek a gyorsan, hangtalanul suhanó rollerek Fotó: Shutterstock

Rolleres balesetek: fejsérülések, végtagtörések, koponyatraumák

Az elmúlt években drámaian megnőtt az e-rollerezéshez köthető súlyos sérülések száma, a nyári időszakban szinte napi szinten találkoznak a mentők rolleres balesetekkel.

Fejsérülések, végtagtörések, koponyatraumák – gyakori következmények, ha valaki védőfelszerelés nélkül közlekedik. Viselj védőfelszerelést! Lehet, hogy kényelmetlen, de megmentheti az életedet.

A rolleren egyszerre csak egy ember közlekedjen! Ugyan a közös utazás biztosan nagyon mókás lehet, egy eszközön többen rollerezni rendkívül veszélyes.

Legyetek óvatosak! Néhány elektromos roller, már igen nagy sebességgel képes közlekedni, nagyon fontos, hogy a közlekedési szabályokat betartva, a közlekedés többi résztvevőjére is ügyelve, körültekintően közlekedjetek.

Menet közben az útra és a közlekedési helyzetre figyelj! A fülhallgatók viselése, a hangos zenehallgatás nagyon veszélyes rollerezés közben. Amellett, hogy elvonja a figyelmet, azt is megakadályozza, hogy potenciális veszélyforrásokat észlelj, például egy szirénázó mentőautó közeledését.

Baj esetén kérj segítséget! Ha súlyos sérülés, baleset ért, hívd a 112-es segélyhívót!

A vasi tapasztalatok is azt erősítik, hogy az e-rollerek komoly kockázatot jelentenek, főleg ha alkoholos befolyásoltság alatt vezetik azokat (ami egyébként tilos), mint ahogyan erre tavaly júniusban Szombathelyen volt is példa. Idén márciusban, szintén Szombathelyen, a Szűrcsapó utcában egy autó fordult ki egy semmilyen védőfelszerelést sem viselő 17 éves rolleres elé, akit a baleset után kórházba is kellett szállítani.