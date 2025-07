Sarang Pétert választották a Markusovszky-kórházban az Év Gazdasági-Műszaki Dolgozójának

S hogy milyen képességekkel kell rendelkeznie egy jó projektmenedzsernek és Péter esetében milyen szakmai múlt társult ehhez?

– A kórházi munkám előtt több mint egy évtizedig állatgyógyászati területen dolgoztam. A közgazdász diplomámat akkorra szereztem meg, amikor a kórházba kerültem. Emellett több projektmenedzseri képzésben is részt vettem. Akkoriban Harangozó Bertalan, a későbbi kormánymegbízott volt a Logisztikai osztály vezetője. Tőle, valamint Polgár Miklós akkori Közbeszerzési osztályvezetőtől is sokat tanultam. A tanfolyamokon sok hasznos tudás birtokába jutottam, de úgy tapasztaltam, hogy az alapok, a projekt szakmai felépítése mellett nagyon jó érzék is kell annak felismeréséhez, hogy mit bírálnak el pozitívan egy-egy pályázat értékeléskor – mondja.

Mindig csapatban gondolkodott

A Sarang vezetéknév nem ismeretlen a szombathelyi kórházban: Péter édesanyja itt volt röntgenasszisztens, műtősnő; édesapjának traumatológusként első és utolsó munkahelye volt a kórház a nyugdíjazásáig; nővére itt gasztroenterológus.

Az eltelt 19 évben ő is megtalálta számítását az intézményben.

– Mindig csapatban gondolkodtam, ami a kórház esetében kiterjedt, hiszen együttműködünk a különböző területekkel és az egészségügyi dolgozókkal is. Tudni kell, hogy az egészségügyi ellátásnak egyre nagyobb az eszköz- és gépigénye, folyamatos fejlődést és fejlesztést igényel. Az ellátás színvonala nagy mértékben függ attól, hogy milyen modern berendezéseket tudunk beszerezni és ezeket hogyan működtetjük. Kicsit olyan ez, mint a Forma-1, ahol fontos a pilóta személye, de a nagy teljesítményű versenygép, a mögöttük álló, rendkívül fejlett technológia és az elhivatott szakemberek csapatmunkája ugyanennyire – mondja Sarang Péter, azt sem tagadva, hogy a mindennapok – éppen, mert az egészségügyben rohamos a technológiai fejlődés – nem mentesek a kihívásoktól. Csak egy példa: az egészségügyi ágazat technológiai fejlődése óriási lehetőségeket rejt magában, szinte lehetetlen ezzel lépést tartani. A menedzsment sok szempontot figyelembe véve dönt arról, hogy a szakmai igények, ezáltal a beszerzések közül minek van prioritása. A másik nagy kihívás az öregedő, amortizálódó géppark fenntartása, szervizelése, adott esetben cseréje, ami ugyancsak költségigényes.

A munkában nyáron sincs szünet