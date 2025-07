Savaria Karnevál 2025: ők már biztosan fellépnek idén Szombathelyen!

Gregor Bernadett: "Jó a rosszat elfeledni..." – Zenés emlékezés Karády Katalinra (augusztus 22., 20:20 – Zsidó udvar)

Egy este, amely nemcsak koncert, hanem mély tisztelgés is a magyar film és zene egyik legnagyobb ikonja, Karády Katalin előtt. Gregor Bernadett, Jászai Mari-díjas, érdemes művész személyes hangvételű műsorral idézi meg példaképét, dalain és életének fontos pillanatain keresztül. Zongorán közreműködik Hegedűs Szabolcs.

Aki szereti Karády hangját, történeteit és a régmúlt hangulatát, annak ez az est kihagyhatatlan zenei és érzelmi utazás lesz.

Animasongs – Shalom koncert (augusztus 21., 21:00 – Zsidó udvar)

Prieger Szabolcs, az Anima Sound System alapítója új projektbe fogott, amelyben autentikus formában szólalnak meg az Anima klasszikusai. A koncerten elhangzik többek között a Hajnal volt, a Csillagtalan, a Csinálj gyereket vagy a Tekerd – újragondolva, új énekesekkel és új hangszereléssel.

Egy különleges zenei újraértelmezés, amely egyszerre múltidéző és friss élmény – azoknak is, akik jól ismerik az Anima dalait, és azoknak is, akik most találkoznak velük először.

Savaria Karnevál 2025 - további koncertek – a teljesség igénye nélkül