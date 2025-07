Savaria karnevál – milyenek lesznek a harcosok 100 év múlva a felvonulásokon?

Milyenek lesznek a katonák 100 év múlva a Savaria karnevál felvonulásán? Kíváncsi vagy? – nem csoda! Ezeket a meglepő képeket kaptuk vissza a mesterséges intelligenciától.

Savaria karnevál - felvonulás a jövőben. Megkérdeztük a mesterséges intelligenciát: milyen katonák vonulnak fel 100 év múlva? Forrás: tengrai

A Savaria karnevál múltidéző ruhái is átalakulnak idővel,

a mi jelenünk is történelem lesz, amit majd csak igyekeznek lemásolni 100 év múlva. És lehet, hogy felvonultatják majd az akkori seregek képviselőit is. A jövőbeli Savaria Történelmi Karnevál katonái nekünk futurisztikusnak tűnnek, de lehet, hogy egyszer ezekhez hasonló alakok masíroznak majd Szombathely utcáin, és már ezek is csak maskarák lesznek, mert a tényleges öltözékek, a valódi fegyverek majd még ezeket a fantáziákat is meghaladják, olyanok lesznek, amilyenekre ma még gondolni sem tudunk, de még a mai mesterséges intelligencia sem tudja képileg megragadni.

Múltból a jövőbe: amikor a római légióból űrhadsereg lesz! A Savaria karnevál felvonulásán 100 év múlva lehet, hogy ilyen harcosok csattognak majd Szombathely utcáin? Forrás: tengrai

Te szeretnél élni 100 év múlva?

Felvonulnál az akkori Savaria karneválon?

Milyen lenne a jelmezed?

Írd meg kommentben!