Sitke és a Batthyány-ak: házat szentelt dr. Székely János

Dr. Székely János megyéspüspök beszédében nagy szeretettel köszöntötte a Batthyány családot, akik – mint fogalmazott – „hősöket, nagy embereket, nemzetépítőt adtak e hazának”. Külön is kiemelte közülük Boldog Batthyány-Strattmann Lászlót, a szegények orvosát. Örömét fejezte ki a család egyre intenzívebb sitkei jelenlétére utalva, de ugyanígy örülünk ennek Körmenden is – mondta. A sitkei eseményen jelen volt Batthyány Alexander, Juliane, Leonie és Larissa is.

Sitke: házszentelést tartottak a Batthyány-családnál

Fotó: Szendi Péter

Sitke és a hagyományok

Az ember egyik legkülönlegesebb jellemzője, hogy képes értékeket továbbadni, és vannak hagyományai. Ezeket a kincseket át tudja adni a következő nemzedéknek. Ennek eszközei a család, a nyelv és a nemzet. Ezért is lehet hálát adni a családnak, akik szintén kincseket, hagyományokat adnak át. Ezzel mindenkinek utat tudnak mutatni – számunkra is, tette hozzá a megyéspüspök. Ezt követően megáldotta a házat, épületeket, és kívánt jó egészséget az egész családnak.

Az összegyűltek este hat órakor ünnepi szentmisén vettek részt, majd héttől agapé zárta a rendezvényt.

Katolikus hagyomány szerint a házszentelés során a pap szentelt vízzel meghinti az otthon minden helyiségét és imádságokat mond a lakókért. A bejárati ajtóra gyakran felírják az évszámot és a „C+M+B” betűket: Christus Mansionem Benedicat – „Krisztus áldja meg e hajlékot”. Bár leggyakrabban vízkeresztkor (január 6.) végzik, bármely más napon is kérhető, például új otthonba költözéskor vagy jeles családi esemény alkalmával.

Sitkei házszentelő

Fotó: Szendi Péter

Ezeket olvasta már?