Várják a látogatókat 5 órája

Vasárnap is Szemenyei Lovas napok – és jön a Vágta is!

A remek szombati programok után is érdemes kilátogatni a Lovas napokra, hiszen több program, valamint a Vágta is ma lesz. Szemenye vasárnap is várja látogatóit!

Szombaton igencsak színvonalas és igényes programokon vehettek részt az ide érkezők: ezekről itt számoltunk be olvasóinknak. A IV. Szemenyei Lovas napok ma a vasárnapi programokkal folytatódik. Ezek közül is kiemelkedik a II. Szemenyei Vágta: a tavalyi sikeres rendezés után idén is itt izgulhatnak a nézők kedvenceikért. Persze ennyiben nem merül ki a vasárnap Szemenyén: sok további látványos program kínálja magát. Lássuk ezeket! Szemenye: vasárnap is Lovas napok – és jön a Vágta!

Fotó: Szendi Péter Szemenyei programok vasárnap Délelőtt fél tizenkettőkor lesz a nap megnyitója, közvetlenül utána pedig kezdődnek is a Szemenyei Vágta előfutamai. Délután egykor megint látványos esemény jön: a kocsitoló verseny előfutamai. Ezt fél kettőtől huszár alaki és fegyveres bemutató követi, a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület jóvoltából. A Lófő Lánglovasok Erdélyből érkeztek: lovas kaszkadőr bemutatójuk kettőtől kezdődik. Háromkor jó eséllyel ma is nagy sikert fog aratni a csikós és puszta ötös bemutatója. Négytől ismét a soproni huszárok következnek: dáma karüsszel lesz látható. Fél öttől a kocsitoló verseny döntők vezetik fel az öt órakor kezdődő 11.Szemenyei Vágta döntőit. Fél hattól „A lovak nyelvén” címmel Hamza Viktória szabadidomító bemutatója következik, hattól pedig az eredményhirdetés és díjátadó, majd utána a tombola sorsolása zárja a napot, hétvégét.

Egész napos kísérőprogramok: kézműves vásár, népi fajátékok, állatsimogató, lovagoltatás, lovaskocsikázás, kreatív kézműves foglalkozás gyerekeknek, huszár tábor a Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományőrző Egyesület jóvoltából. Ezeket olvasta már?

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!