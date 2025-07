Kiválóan sikerült a II. Szemenyei Vágta! – rengeteg fotóval

Az említett Vágta előfutamokon kívül sok más érdekes program akadt vasárnapra is. Ilyen volt a kocsitoló verseny, huszár alaki és fegyveres bemutatók, sőt, lovas kaszkadőr bemutató is. A csikós és puszta ötös bemutató ma is komoly tapsot és elismerést hozott.

