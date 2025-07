Ki a legjobb szemész szakorvos Vas vármegyében? Olvasóink válaszoltak

Ahogy korábban a szülész-nőgyógyász, majd pedig a háziorvosok terén érdeklődtünk, most a szemészet került sorra közösségi oldalunkon. Ismét sokan éltek az alkalommal, hogy kifejezzék véleményüket: 128 hozzászólás érkezett. Azaz: sajnos sokakat érintő problémáról van szó – de erről bárki meggyőződhet, ha elmegy egy rendelésre…

Szemész orvosok Vasban: vajon kik a legnépszerűbbek?

Fotó: © Cseh Gábor

Sok jó szemészorvos van

Mint korábban is, most is hangsúlyozzuk, hogy nem reprezentatív ez a a felmérés, nem is „hivatalos statisztika”, és végképp nem szakmai alapú kutatás.

Most is az öt leggyakrabban említett-dicsért orvost gyűjtöttük össze.

És ahogy valaki írta is: "alighanem mindenkinek az a kedvenc, aki meggyógyította". Ezzel bizony nem lehet, nem is érdemes vitatkozni… És szerencsére sok jó szakember van – többen is országosan ismert nevek.

A TOP 5

Nézzük tehát: a Facebook-hozzászólások alapján az alábbi öt szemész szakorvost említették a legtöbbször és a legnagyobb lelkesedéssel Vas vármegyében:

👁️ Dr. Zelkó András – Több hozzászólásban kiemelkedően ajánlották, gyakran említett név. Szombathelyen praktizál, sokak szerint precíz és empatikus szakember.

👁️ Dr. Bátor György – Külön említésre került, hogy „országosan is fantasztikus szemsebész” – Több páciens is hálával szólt róla.

👁️ Dr. Zabó Éva – Nagyon sok elismerő komment érkezett rá, többen „szeretjük” jelzővel említették. Főként családok és gyerekesek dicsérik a türelmes hozzáállásáért.

👁️ Dr. Gruber Mária Magdolna – Meleg szavakkal méltatták a munkáját, külön kiemelve a segítségnyújtását – Népszerűségét visszatérő páciensek és családok erősítik.

👁️ Dr. Rozmán Beáta – Több kommentben szerepelt a neve, „főorvosnőként” említve. Kiemelték szaktudását és azt is, hogy emberileg is kiemelkedő.

