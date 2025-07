Nők fókuszban - Vadász Józsefné Anilka nyugdíjasként lett táncoktató

– Jöttek fiatalabbak is hozzánk, így az örömtáncunk kicsit más lett, mindent táncolunk, csacsacsát, salsát, szambát, mindent, csak a mi egyszerű, szenior táncos lépéseinkkel – tudtuk meg Anilkától.

Vadász Józsefné Anilka szeniorörömtánc-oktató: aki sétálni tud, táncolni is tud! Fotó: Szendi Péter

A családjáról szólva elmondta: mindkét lánya – Zsófi és Ági – Szombathelyen él és van egy 9 éves unokája, Sárika, akit imád.

Anilka úgy fogalmaz:

hétfőn, kedden és szerdán tánctanár (van két csoportja Szentgotthárdon, kettő Körmenden és egy Rábagyarmaton, plusz egyensúlytréninget is tart),

csütörtökön, pénteken pedig nyugdíjas.

A csütörtök egyébként a nagymamanap, ilyenkor megy „sárizni”,

a péntek pedig az ügyintézésé.

Otthon egy csodálatos kertet tartanak fenn a férjével, rendszeresen süt kovászos kenyeret.

Van egy baráti társaságuk, akikkel minden év elején fürdőbe mennek pár napra, kipihenni az előző évet, nyaranta pedig együtt nyaralnak.

– A szeniorörömtáncosokkal is sok szabadidőnket töltjük együtt, megyünk Horvátországba, tavaly voltunk Szlovéniában. Nagyon igénylik ők is a közös utazást. Fellépéseink is vannak, annak ellenére, hogy ez nem színpadi tánc. De szeretnénk megmutatni, hogy miről szól ez az egész, így mégis fel szoktunk lépni. Felkérések is vannak nyaranta, elmegyünk falunapokra szerepelni, a színpad előtt, táncházszerűen adjuk elő a koreográfiánkat.

Szeniorörömtánc - a mozgás öröm és agytorna

Anilka azt mondja:

„a mozgás öröm és agytorna”.

Ki kell próbálni, hogy ezt igazán meg lehessen érteni. Ő is annyira megszerette, hogy a foglalkozásokat 63 évesen maga is végigtáncolja.