Szilvás gombóc – ahogy a nagymama csinálta

Amikor beköszönt a szilvaszezon, nálunk egy dolgot biztosan főzünk: házi szilvás gombócot, mégpedig a dédi titkos receptje alapján. Ez az az étel, amit gyerekként annyira vártunk, és amit most már a kisfiam is lelkesen gyúr velem.

Az igazi házias szilvás gombóc puha tésztájú, nem túl lisztes, jó édes fahéjas szilvával töltött – és pirított morzsában forgatott, ahogy kell. Mutatom is a receptet, ami évtizedek óta bevált.

Szilvás gombóc

Fotó: Gáspár Eszter / Forrás: VN/Gáspár Eszter

Szilvás gombóc recept:

Hozzávalók (kb. 15–20 db szilvás gombóchoz)

• 1 kg burgonya

• 25–30 dkg liszt (amennyit a burgonya felvesz)

• 1 tojás

• 1 csipet só

• kb. 20 db kisebb, érett szilva

• fahéjas cukor (szilva töltelékhez)

• zsemlemorzsa pirítva, olajon



Elkészítés – szilvás gombóc lépésről lépésre:

1. A burgonyát megfőzzük, még melegen áttörjük.

2. Hozzáadjuk a lisztet, tojást, csipet sót, és összegyúrjuk a tésztát. Ne legyen túl kemény, de ne is ragadjon.

3. Lisztezett felületen 1,2 cm vastagra nyújtjuk, és kb. 8×8 cm-es kockákra vágjuk.

4. A szilvákból kiszedjük a magot, és a helyére fahéjas cukrot teszünk.

5. A szilvákat a tésztába csomagoljuk, és gombócokat formálunk – figyeljünk, hogy sehol ne maradjon lyuk, nehogy kifőjön a töltelék!

6. Forró, sós vízbe dobjuk őket, és addig főzzük, amíg feljönnek a tetejére (kb. 7–8 perc).

7. Közben olajon aranyszínűre pirítjuk a zsemlemorzsát.

8. A gombócokat leszűrjük, és még forrón beleforgatjuk a morzsába.

Forrás: VN/Gáspár Eszter

Tipp a dédi konyhájából:

A legjobb tészta nem túl kemény, mégis formázható. A liszt mennyisége mindig a burgonya fajtájától függ.

Miért különleges ez a szilvás gombóc recept?

Ez nem egy random internetes verzió – ez egy igazi, régi családi recept, amit most továbbadhatunk. A szilva és a fahéjas cukor párosa megunhatatlan, a puha burgonyás tészta pedig minden falatban otthonosságot hoz.

Nálunk már három generáció főzi ugyanígy – most épp a kis kuktám (az 5 éves fiam) segített végiggombócozni az egészet. És tudjátok mit? Ő csinálta a legszebbeket.