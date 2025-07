Ahol mindenki játszik – Vasvár színházi hétvégéje tele élettel - mutatjuk a programot!

A színjátszó fesztivál nyitányaként 18.30-tól Csehov: Medve/Leánykérés című vígjátékát játssza az Örökség Csoport, majd 21 órától a KASZT pedig Rejtő Jenő–Nádassy László: Jutalomjáték című bohózatát.

A színjátszó fesztivál július 25-től 27-ig tart Vasváron.

Forrás: Nagy Gáspár Művelődési Központ

A színjátszó fesztivál olyan hely, ahol mindenki játszik – Vasvár színházi hétvégéje tele élettel

A szombati programban: 10.30-tól a Rábl Színpad mutatja be Jennifer Niven: Kék örvény legendája című drámáját, 14 órától a Prospero Színkör Czeller Péter: Hivatali mesék címmel ad elő humoros szkeccseket. 16.30-tól az „Üss a hasadra!” Színpad Rejtő Jenő: Botrány a Strand Hotelben című bohózatát játssza, 17.15-től a Szabad Színház Bázis Csoport Molnár Ferenc: Liliom című színművét adja elő. 20.30-tól a Marconi Projekt előadásában láthatjuk Brian Friel: Pogánytánc című játékát.

Vasárnap 11 órától a Felhőjárók Alapítvány mutatja be Rédli Éva – Szélpál Stefi: Partokon című mozdulatszínházi előadását. A fesztivált kora délután díjkiosztóval zárják.

A zsűri tagjai: Sztárek Andrea színművész, rendező, dr. Szűcs Katalin Ágnes színikritikus, Regős János színész, rendező, Grósz Arthur Valentin zeneszerző, zenész, Kovács Nemes Andor színművész, művészeti vezető.

Közülük ketten – Kovács Nemes Andor és dr. Szűcs Katalin Ágnes – szakmai foglalkozásokat is tartanak a színjátszó fesztivál résztvevőinek.