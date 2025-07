Szombathely este nyolc után – Egy nyári körkép a belvárosból

Szombathely: szerda este volt, nyár közepe, jó idő. Az ország több pontján ilyenkor pezsegnek az utcák: jöttek a felvételi ponthatárok, és a friss egyetemisták éppen ünnepelnek – hangosan, örömmel, sokszor hajnalig.

Nyári este Szombathelyen

Fotó: Gáspár Eszter / Forrás: VN/Gáspár Eszter

Mi pedig elindultunk, hogy megnézzük, mi történik Szombathelyen. A gondolat egyszerű volt: talán itt is találkozunk fiatalokkal, akik most tudták meg, hol folytatják szeptembertől az életüket, merre indulnak tovább. De bevallom: meglepődtem. Nem kicsit.

Szombathely: egy város csendes főtere

A belvárosban sétálva hamar kiderült, hogy nem igazán van "pontváró hangulat". Nem találkoztam egyetlen olyan fiatallal sem, aki azért mozdult volna ki ezen az estén, hogy a felvételijét ünnepelje. Egy emberrel sem.

Pedig voltak fiatalok: 18-19 éves srácok, lányok, nevetve beszélgettek, élvezték az estét. De nem ünnepeltek, csak beszélgettek, nevettek és éltek egy kicsit. És ez már önmagában sokat elmond.

Forrás: VN/Gáspár Eszter

Hova lehet beülni este a Fő téren?

A tapasztalat vegyes volt. A legtöbb kávézó valóban zár 8 órakor – teljesen, tényleg, könyörtelenül. Néhány hely nyitva tart 10-ig: például a Premier és a Grund, utóbbinak hangulatos udvara is van, és bár csak pár asztalnál ültek, de legalább élt.

A Mozi kávézója is nyitva volt, ami szintén egy kellemes meglepetés volt. És ami különösen érdekes: nem azért zárnak be ezek a helyek, mert ne akarnának tovább dolgozni, hanem mert nincs, akiért nyitva maradjanak. Az emberek egyszerűen nem maradnak, nem jönnek később, nem indulnak el este 9-kor. Legalábbis nem ide.

Kivétel is van

De van remény. A Spricc nevű romkocsma kivétel: hétköznap is éjfélig nyitva van, és a kerthelyisége kifejezetten hangulatos. A pultos azt mesélte, „tíztől kezdődik az élet” – az emberek csak később szivárognak be, de akkor már tudják, hová jöttek. Nem túlzsúfolt, nem harsány. Ami külön jó hír: minőségi italokat is kérhetsz, tehát a hangulat nem megy a színvonal rovására.

Hol van a fiatalság?

A városban van élet, de máshogy. Halkabban. Csendesebben. Később. Nem a ponthatárok napján, nem a Fő téren, és nem a klasszikus módon. De ettől még itt vannak. Csak máshol. Vagy később. Vagy már Budapesten. Ez a szerda este nem volt hangos. Nem volt ünnepi. De volt benne valami őszinte: fiatalok, akik keresik a helyüket – és néha egy pohár bor mellé egy nyugodt asztalt.