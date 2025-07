Mi hiányzik Szombathelyről? Játszóház, szálloda és a villamos is előkerült

Közösségi oldalunkon feltett kérdésünkre megint rengeteg, 330 hozzászólás érkezett. Vérmérséklettől függően, sok-sok formában és stílusban, de jöttek, jöttek a válaszok. Rendkívül sokan érezték tehát úgy, hogy kifejtsék véleményüket Szombathely életéről, amiket most megpróbálunk összegezni, bár a téma sokrétű és számos területre kiterjed.

Szombathely: mit hiányolnak innen leginkább az emberek?

Fotó: Horváth Balázs

Ki mit hiányol Szombathelyen?

Említenek néhányan egy-egy gyalogátkelőt, padokat, hiányzó bankautomatát vagy éppen wokbar-t, de jóval komolyabb területeken is akadnak hiányérzetek, panaszok. Sőt: a túlnyomó többség azokat említi elsősorban. És ahogy a hozzászólók egymás véleményét is látták, olvasták, reagáltak időnként azokra is.

A kritikák egy kisebb része közösségi, hiszen egymástól is várunk el dolgokat: ilyenek például a tisztaság, ami rajtunk is múlik, vagy a közlekedés: többen is várnának kulturáltabb járműforgalmat, vagy éppen csendet, éjszakai motorosok nélkül.

Akadnak nagyívű és/vagy nehezen megvalósíthatatlan ötletek is: ilyen a jó párszor felbukkanó villamos vagy éppen az NB1-es futballcsapat.

Játszóház és még több park

De többnyire reális hiányérzeteket sorolnak az olvasók. Ilyen a gyerekesek részéről:

a zárható játszóterek kérdése és

a játszóházak,

gyerekeknek szánt programok.

Szeretnének az emberek több parkot, pihenőhelyeket, szeretnének tisztaságot. Többször említik a közbiztonságot, s előkerül a hajléktalanszálló ügye is.