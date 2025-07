Három szombathelyi óvoda felújítására érkezik uniós és állami forrás

Három óvoda korszerűsítése indulhat el az elkövetkező időszakban, miután az önkormányzat 377 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatás jóvoltából a TOP Plusz program keretében - tudtuk meg az önkormányzat közösségi oldaláról. Mint írják, a cél, hogy a gyerekek barátságosabb, biztonságosabb és korszerűbb környezetben tölthessék mindennapjaikat. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a beruházások a Széchenyi Terv Plusz program részeként, az Európai Unió és a magyar állam közös finanszírozásában valósulnak meg. A munkák 2025 nyarán kezdődnek és a tervek szerint 2027 végére fejeződnek be.

Ez a három szombathelyi óvoda újul meg:

Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda

A csaknem 50 éves, kétszintes épületben eddig még nem volt fűtéskorszerűsítés. Most kicserélik a hőcserélőket, megújul a fűtési és vízvezeték-hálózat, a villamoshálózat, a belső ajtók, burkolatok is, sőt még a tornaszoba is megszépül. Az épület akadálymentes lesz, így a mozgásukban korlátozottak számára is elérhetővé válik.

Barátság Óvoda

A panelépületben új fejlesztőszoba, felnőtt öltöző és tároló létesül. A fűtési rendszert modernizálják, új radiátorokat és termosztatikus szelepeket szerelnek fel. Az óvodát akadálymentesítik, és mozgásfejlesztő eszközöket is vásárolnak, hogy a gyerekek még több lehetőséget kapjanak a fejlődésre.

Vadvirág Óvoda

A Selmec utcai intézmény régi része még 1942-ben épült. A könnyűszerkezetes újabb épületrészen már korábban volt szigetelés és nyílászárócsere, most viszont a burkolatok és belső ajtók cseréje történik meg. Fedést kap az átrium, és a játszóudvar is megújul.