Újabb üzlet zár be Szombathely belvárosában

Folytatódik a szombathelyi belvárost érintő bezárási hullám. Nemrégiben az egyik kedvelt kézműves pékség ajtaján fotózta olvasónk: munkaerőhiány miatt zárva. Pár héttel korábban pedig egymás után húzta le a rolót két népszerű szombathelyi szórakozóhely is. Mondanánk, hogy ennyi, de sajnos ez már a sokadik ilyen cikk az évben, korábban több népszerű, sokak által kedvelt vendéglátóhely is bezárt a városban.

Fotó: Unger Tamás / Forrás: VN/archív

Ezúttal a Király utca egyik kedvelt üzletének, a The Gift Shop közösségi oldalán osztották meg: sajnos a bolt bezárása mellett döntöttek, legalábbis jelenleg elérhető formájában megszűnik. A posztból kiderül, a nehéz döntést többek között azért kellett meghoznia a tulajdonosnak, mert ilyen kicsi üzletként nehéz volt felvenni a versenyt a "nagyokkal", és a hetente többször megújuló árukészletekkel. Emellett magánéleti okok is indokolták az üzlet bezárását. A posztban az üzlet vezetője megköszönte régi és új vásárlóinak is a bizalmat. A bolt még két napig, július 25-ig tart nyitva.