Kedvesség és segítőkészség: szívmelengető levelet kaptak a Markusovszky-kórház dolgozói

Pozitív tapasztalatokkal távozott a szombathelyi kórházból egy édesanya, gyermekének mandula eltávolítása volt a napokban. Kellemes, pozitív élményeiről szóló nyílt levelét a kórház közösségi oldalán osztották meg. Mint írta, leányának volt mandulaeltávolítása a fül-orr-gége osztályon, az ott dolgozó ápolók, asszisztensek, rezidensek kedvessége és segítőkészsége pedig már a műtétet megelőző vizsgálatokon feltűnt nekik.

Külön kiemelte "Éva nővért", akivel a műtét napján kerültek kapcsolatba. Mint írja, megnyugtató volt látni a betegekhez való hozzáállását és örült, hogy jó kezekben tudhatta gyermekét. Mint írja, a nővér a műtét után többször is ránézett a lányára, valamint a szobában fekvő többi betegre is, teát vitt, gyógyszerelt, szívvel végezte munkáját. Kiemelte Dr. Kisely Mihály főorvos urat és Dr. Vida Ildikó főorvos asszonyt is, aki a műtétet végezte. Az édesanya megemlítette azt is, leánya elmondása szerint a műtőben is mindenki nagyon kedves és mosolygós volt.

Nem csupán szakmailag felkészült csapat, hanem emberileg is kiemelkedő

Elégedettségének hangot adva szólt a takarítókról is, akik szintén mosolyogva végezték munkájukat.

Örök hálával gondolunk az ott dolgozókra és kívánom, hogy a jövőben is hasonló pozitív élmény érhesse az ott gyógyulókat. Kívánok Önnek és Csapatának jó egészséget, erőt a munkájukhoz!

- zárta meghatott levelét az édesanya.