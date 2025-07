Arcok és extrák a szombathelyi piacról - felfedeztük a gombasaslikat és a mézcsodát

A gombaszakértő Kalauz Józsefnél levesbe való vargányát keresett egy férfi, érdeklődése nyomán pedig megnyílt a szárazságtól szenvedő erdő képe. Kalauz József ugyanis elmondta, hogy nincs vargánya a szombathelyi piac asztalain, egyáltalán nem tudott szedni, az erdőben még az egyhetes eső után sem termett.

Szombathelyi piac: Kalauz József gombaszakértő standján az egyik különlegesség a gombasaslik. Fotó: Merklin Tímea

A szárított vargánya is rég elfogyott, csak a hordó (rendszerint ebben tárolja csörgőre szárítva) alján maradt törmelékből tudott elzacskózni egy keveset, 20 gramm 1450 forint, a picike üvegben lévő 15 gramm, 1250 forint. A férfi a hétvégi leveséhez ezzel is beérte. A gombasavanyúságból is csak néhány üveg van még: a rizike és a vegyes (720 gramm töltősúlyú üvegben) 2890 forint, az 580 gramm töltősúlyú üvegben

(erdei) lila pereszke,

(réten található) lila tönkű pereszke,

óriás tölcsér,

laska,

márványos pereszke,

rizike van.

Extra a gomba-saslik, a gombaszakértő felesége, Kalauz Katalin találmánya: a gombákat megfőzik és hurkapálcikára fűzik, mint a saslikat, így van eltéve – húsokhoz, fasírozotthoz tálalják krumplikörettel.

Szombathelyi pic: Kalauz József a nagymamája receptje szerint készíti az ecetes szilvát, egészben vagy félben teszi el. Aki szereti a régi ízeket, a standján megtalálja. Fotó: Merklin Tímea

– Ez egy életen át tartó szenvedély – mondja Kalauz József -, olyan ember, aki nem szereti a gombákat, úgy menne az erdőbe, mint akinek a hátát verik, pláne nem fűzögetné hurkapálcikára az egyes darabokat. További extra ezen a standon a medvehagyma savanyúság paprikadíszítéssel (370 gramm töltősúlyú üvegben 1790 forint), és a birsalma-Izabella szőlő kombó lekvár (egy 450 töltősúlyú üvegben 2250 forintba kerül.). Aki szereti a régi ízeket, ezekből kinyerheti. Csakúgy, ahogy a klasszikus ecetes szilva – a nagymama receptje szerint, az 1700 gramm töltősúlyú 2950, a 720 gramm töltősúlyú 1650 forintba kerül.

Hosszú a sor a piacon a házi réteseknél, valószínűleg megéri, annyira finom – van túrós, almás, meggye-mákos, epres-túrós, barackos-túrós, meggyes, káposztás, árban sem rossz, 590 forint darabja.

Szakács László a szombathelyi piac egyik régi árusa, pultján gyümölcssűrítménnyel kevert mézeket is felfedeztünk. A kék curacao-val ízesített, az áttetsző piros levendula. A krémes őiros epres, a lila áfonyás. Fotó: Merklin Tímea

Az egyik mézes standnál Szakács Lászlót üdvözölhetjük, az egészsége iránt érdeklődünk elsősorban, mert ő az, aki véletlenül egyszerre hat adag Pfizer-oltást kapott a Covid idején. Köszöni szépen jól van, csak annyit figyelt meg, hogy azóta, mintha hangosabban dobogna a szíve, legalábbis ő folyamatosan hallja, és felteszi, hogy nem a füle lett élesebb. Egyes mézeket most akcióban ad: az akác 3000, a vegyes és a repce 2000 forint. A saját készítésű mézei között nagyon különlegesek a kis üvegbe adagolt színes mézek: a curacao-val ízesített akácméz érdekes módon nem narancssárga (pedig ez a koktélalap egy narancspárlat), hanem áttetsző kék. A levendula sem lila, hanem áttetsző piros. A gyümölcs-sűrítménnyel kevert repcemézek eper, áfonya, kivi és sárkánygyümölcs ízekben kaphatók. Volt rózsás is, de az már elfogyott, nagyon viszik ezeket a kicsi üvegekbe zárt színes-édes kis csodákat. Szakács László egy másik érdekes kézműves terméke is színes: az aszalt gyümölcs akácmézben kompozícióból nincs két egyforma, valamennyi egy kis művészi alkotás így egészben, bontatlanul. Ha meg felbontják, nem lehet abbahagyni az evését. Piros, sárga, zöld ananász szeletek, narancs karika, pomelo héj, gyömbér, mangó, szilva, olykor dió kerül bele – 2500 forint egy üveggel. A méhész Meggyeskovácsiban lakik, naponta jár be a szombathelyi piacra árulni. Azért találta ki a méhészetet még a nyugdíjazása előtt, hogy legyen miből utazni. Tulajdonképpen csak ezért oltatott, egyébként nem szereti a gyógyszereket, bízott volna a saját immunrendszerében, de az utazások miatt volt szüksége Covid-igazolványra, tesztekre. A 73 éves férfi örül a jó egészségének – úgy mondja, kitűnő, mint világ életében, az oltás előtt 100 évig akart élni, most megcélozta a 120-at.