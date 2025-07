Tíz utca újul meg a következő két hétben Szombathelyen, a te utcád közte van?

Megtudtuk, előkészítés alatt van a 9,3 milliárd forint értékű, nagyszabású útfelújítási program, ami a TOP Plusz részeként valósulhat meg. - Mindent időre leadtunk, és most következik a konzorciumi megállapodásoknak a megkötése - adott tájékoztatást a szombathelyi útfelújításokról közösségi oldalán dr. Nemény András.

Szombathelyi útfelújítások: a Szántó Kovács János utcába is új burkolat kerül

Fotó: Szendi Péter

- A következő csomag az állami közutaknak a megújítása, itt az Építési és Közlekedési Minisztériummal történt megállapodásunk alapján el is indult a folyamat, jelenleg pedig a tervezés folyik. De ezen felül a nehéz gazdasági helyzet ellenére minden forrásunkat, amit tudunk valamilyen módon nélkülözni, útfelújításra fogunk fordítani, és el is indul most a következő utaknak a felújítása - jelentette be a polgármester.