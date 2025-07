Szúnyoggyérítés Szombathelyen? – megkérdeztük az önkormányzatot

Ahogy arról korábban már írtunk, Magyarország több térségében már április végétől elkezdődtek a központi szúnyoggyérítések, amelyeket a katasztrófavédelem koordinál. Vas vármegye viszont egyelőre kimaradt ezekből. A központi válasz szerint ez nem mulasztás: a szúnyogállomány nagyságát ugyanis rendszeresen mérik, és a helyi adatok alapján nálunk még nem indokolt a beavatkozás.

Megtudtuk: a Csónakázó-tónál már június végén elvégezték a biológiai szúnyoglárva gyérítést

Fotó: Cseh Gábor

Szúnyoggyérítés Szombathelyen

Ugyanakkor olvasói visszajelzésekből tudható, hogy Szombathely egyes városrészeiben már most is sokak életét keserítik meg az esti órákban támadó szúnyogok. Ezért megkerestük a szombathelyi önkormányzatot is, hogy terveznek-e helyi forrásból szúnyoggyérítést.

Azt a választ kaptuk, hogy június 26-án már végrehajtották a biológiai szúnyoglárva-gyérítést a Csónakázótóban és a Horgásztóban – ez egy megelőző jellegű lépés, amely még a szúnyogok kikelése előtt igyekszik visszaszorítani az állományt.

A kémiai védekezés – vagyis az azonnali hatású földi szúnyogirtás – akkor indokolt, ha már nagy számban jelen vannak az úgynevezett imágók, vagyis a kifejlett rovarok. A városvezetés ezzel kapcsolatban már kért előzetesen árajánlatot.

Fontos szempont, hogy idén augusztusban is megrendezik a város egyik legnagyobb szabadtéri eseményét, a Savaria Karnevált. Az önkormányzat ennek kapcsán tervezi a földi kémiai gyérítés elvégzését – amennyiben addig szükségessé válik.

Addig is érdemes házi praktikákkal védekezni: a szúnyogok a pangó vízben szaporodnak, ezért fontos az esővízgyűjtők, kerti edények rendszeres ürítése, valamint a szúnyoghálók, füstölők és rovarriasztók használata.