Ebben a táborban még a kenyérre való is helyben készült

Korábban beszámoltunk róla, Tuczainé Régvári Marietta korábbi karitászigazgató nyugdíjazása után sem pihen: tábort álmodott a Szent Miklós Gyógyfüves Ház és Kneipp Kertbe, Ölbőn. A Teremtő Természet tábor egyben Ferenc pápának is emléket állít.

Házi kenyér mellé házi zsír dukál a Teremtő Természet Táborban

Fotó: Tuczainé Régvári Marietta

A tábor és az aratás ideje szinte összeforrt. A gyerekekkel megfigyeltük, miként zajlik a betakarítás, Kati néni már az első héten megtanította nekünk a kovászos kenyér sütésének ősi titkát. Múlt héten Majthényi László, a Vas Vármegye Közgyűlés elnöke pedig azt mutatta be, hogyan készül a házi zsír - emlékeztetett a szervező.

A vidéki ízekkel ismerkedhettek a táborozók

Majthényi László a vidéki falusi élethez hozzá tartozó eszközök használatáról is mesélt a gyerekeknek: a régi vasalóról, amelybe a sparheltből kellett parazsat tenni; a kis tejeskannáról, a húsdarálóról, és többek között bemutatta a kolbásztöltő használatát is, miközben az egészséges vidéki ízekről, ételekről is hallhattak a táborozók.

A programra az Alsósági Szent Miklós Plébániától is érkeztek gyerekek. A frissen sült ropogós kenyeret Majláth Tihamér plébános áldotta meg, mellé frissen sült töpörtyűt és zsírt kaptak. Ebéd után vizes játék(ok) révén hűtötték le magukat a Teremető Természet Tábor résztvevői és vendégeik.