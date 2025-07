Tehéntámadás Ausztriában: halálos veszedelem az alpesi legelőkön!

Sokan járnak túrázni Ausztriába Vas vármegyéből, miközben nem is gondolnak rá, milyen veszélyek leselkednek rájuk a békés alpesi legelőkön, különösen, ha kutyával kirándulnak. A Kleine Zeitung írt legutóbb tehéntámadásról: a múlt hétvégén négy német turista Ausztriában, a karintiai Glödnitzben este nyolc óra körül sétált egy kerítéssel elzárt legelő mellett, ahol hat tehén és egy borjú tartózkodott, mikor egyszer csak az egyik tehén átugrott a kerítésen és nekik rontott.

Gyakoriak a tehéntámadások nyáron Ausztriában: a békésen legelésző tehén, ha fenyegetve érzi magát gyorsan veszélyessé tud válni.

Forrás: Shutterstock

A közelben tartózkodó gazdasszony a segélykiáltásokra előrohanva próbált segíteni, de a tehén őt is megtámadta.

A támadásban két turista (köztük egy gyerek) sérült meg, akiket mentővel szállították az Elki Klagenfurt kórházba. Ők viszonylag még olcsón megúszták a támadást, azonban a tehenek gazdája – akiért mentőhelikopter érkezett – hétfőn még intenzív ellátásban részesült, igaz, ekkorra már nem volt életveszélyben, állapotát sikerült stabilizálni.

Minden nyáron több tehéntámadás történik

A tehenek jellemzően nem támadnak ok nélkül, az viszont nem derült ki, hogy volt-e bármilyen olyan magatartás a turisták részéről, ami kiválthatta a tehén támadását. Mindezt már a hírt a Hóhatár – a Mozgásvilág hegymászó hírei elnevezésű Facebook-csoportban megosztó Pintér László írta, aki azért tartotta fontosnak elmesélni a történetet, mert minden nyáron több tehéntámadás történik az Alpokban, nem ritkán halálosak. Mint írja:

főleg a kutyások figyelmét szeretné felhívni, hogy a négylábúak nagyon könnyen fel tudják hergelni az egyébként jámbor kérődzőket, ezért tehenek közelében kutyával csak pórázon, és lehetőleg minél távolabb tartózkodjunk.

A tehén bizony gyors, és nem feltétlenül a kutyára fog menni, ha veszélyben érzi magát vagy a borját.

Tizenegy évvel ezelőtt, portálunk is hosszú cikket szentelt a témának, miután 2014 nyarán különösen sok tehéntámadás – köztük sajnos halálos kimenetelű is történt – Ausztriában. A cikkben megszólaló szakértő nemcsak magyarázatot adott a támadások okára, de gyakorlati tanácsokkal is szolgált.