Leveskockát vontak ki a forgalomból: allergiás tüneteket okozhat, gyerekekre különösen veszélyes

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján önellenőrzés során nem jelölt szója allergén jelenlétét mutatták ki egy Vietnámból származó leveskockában. A termékből hazánkba is érkezett több magyar vállalkozás részére. A nem jelölt allergén arra érzékeny fogyasztók számára komoly kockázatot jelenthet, ezért azonnal termékvisszahívást rendeltek el.

Termékvisszahívás: ezt a leveskockát ne használja fel

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH)késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, annak érdekében, hogy a vállalkozások mielőbb megtegyék a szükséges intézkedéseket, gondoskodjanak a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát az NKFH ellenőrzi és nyomon követi.

Szójaallergia: gyerekek különösen veszélyben lehetnek

Annál aki a szójára allergiás olyan tünetek jelentkezhetnek, mint a viszketés (a száj-garatüregben is), az ajkak megduzzadhatnak, kiütések jelenhetnek meg a bőrön, és a beteg hányhat is. Legrosszabb esetben anafilaxiás sokk következhet be. Fontos tudni, hogy a tehéntej-allergiások azok, akiket a szójaallergia a leginkább veszélyeztet, ugyanis aki a tehéntejre allergiás, az nem ritkán a szójára is az. Különösen igaz ez a gyerekekre!

Ezek a visszahívott termék adatai:

Termék megnevezése: Pho Leves Kocka Csirkehús Ízesítéssel, 75g (Bao Long)

Kiszerelés: 12x75 g

Veszélyes tételek: 3235, 3238

Holland nagykereskedő: Heuschen & Schrouff

Vietnámi exportőr: Thy Long Production Trading CO LT

Termékvisszahívás oka: nem jelölt allergént tartalmaz

Ezt tegye, ha vett ilyen leveskockát

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és még a birtokában van, azt ne fogyassza el! Vigye vissza, ahol vette vagy a vásárlás helyén érdeklődjön arról, hogyan tudja visszavinni a kifogásolt terméket!