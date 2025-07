Félmilliárdból szépül az Őrség és a Kőszeg-hegység, még természetesebb lesz, mint eddig - fotók

Három holtágat újjáélesztenek - élőbb lesz a Kerca-patak

Harsányi Krisztián, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetője mutatta be a projekt részleteit: látványos és közérthető előadása kitért mind a négy területre. Mint megtudtuk, az igazgatóság átfogó célja a fejlesztéssel:

a biológiai sokféleség növelése patak-helyreállítással,

mocsárrétek, kaszálórétek és lefűződött holtágrendszer rekonstrukciójával.

A projekt keretében a Kerca-patak a természetvédelmi szempontból kívánatos állapotának elérése érdekében négy műtárgy átalakítása történik meg – oly módon, hogy kis- és középvizes időszakokban a természetes mederbe kerüljön a patak vizének teljes mennyisége. A patakot az 1970-es években kiegyenesítették: ezzel sokat veszített természetességéből – most három holtágat újjáélesztenek és a patakot újra kanyargóssá, változatos élőhellyé teszik.

A Kőszegi-hegység sem marad ki!

Az Alpok legalsó nyúlványainál, Kőszegdoroszló és Lukácsháza között a Gyöngyös-menti

Hosszú-rét rekonstrukciójával változatos, a régióból ezidáig hiányzó, lassan áramló, sekély vizű vizes élőhelyeket alakítanak ki.

Teszik ezt több – jelenleg még szántóföldi művelésű – terület bevonásával. Így változatos domborzatú, több vízfelületből álló, sekély vizű, zavartalan vizes élőhelyet alakítanak ki, természetvédelmi kezelését pedig magyartarka szarvasmarha legeltetésével végzik (pontosabban: végeztetik) el.

Ugyancsak a Kőszegi-hegységet érintő, bár kisebb beavatkozások is lesznek. A Bozsok melletti Kovácsi-rét védett lápja különleges botanikai értékekkel bír, aminek egy része becserjésedett, beerdősült. Ezt a részt megtisztítják, kaszálják, amivel teret adnak az eredeti élőhelyhez kapcsolódó fajoknak és javítják a terület vízháztartását is.

A negyedik teendő pedig a Szent Vid környéki, Tátra völgyben található tárók (érckutatás során létrejött barlangok) lezárása lesz a nagyközönség elől. Ezt speciális kapukkal teszik – úgy, mint néhány éve a Borha-forrás melletti táróval. A cél most is azonos: védeni, nyugalmat biztosítani védett fajoknak – elsősorban a foltos szalamandrának és a denevér-populációnak.