Tiltakoztak a magyar gazdák - A területalapú támogatás még veszélyben, a búza már megmenekült!

Az Európai Bizottság az agrártámogatások drasztikus csökkentését tervezi 2027-től. Ez ellen tiltakozva, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) szervezésében több száz magyar gazda demonstrált szerdán Budapesten, az Európai Bizottság magyarországi képviseleténél. Az agrártámogatások megvágásának egyik legfájóbb bontja a területalapú támogatások tervezett átalakítása lenne. Arról, hogy ez pontosan mit jelent és hogy ez hogyan érintené a vasi gazdákat, dr. Pusztavámi Mártont, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét kérdeztük.

Dr. Pusztavámi Márton, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint a területalapú támogatás megnyirbálása a vasi gazdák életét is döntően befolyásolná Fotó: Kóbor Szonja

Ahhoz, hogy megérthessük miről van szó, érdemes megnézni a számokat, a mostani költségvetési ciklusban mintegy 2000 milliárd euróból gazdálkodik az unió, amiből 387 milliárd euró jut az agráriumra, a jövőben viszont már csak 302 milliárdot szánnának az európai mezőgazdaságra, ráadásul a területalapú támogatás helyett jövedelemalapú támogatási rendszer lépne életbe. Mindez praktikusan azt jelenti, hogy a mostani számítás szerint a 250 hektáros gazdák csak a támogatás felét kapnák, 450 hektár fölött pedig nem járna már semmi.

Magyarországon jelenleg mintegy 160 ezer gazdálkodó részesül területalapú támogatásban több mint 500 milliárd forint értékben, közel 5 millió hektár után.

Miért fontos a területalapú támogatás?

A gazdák ebből tudják finanszírozni a költségeiket, ha ez a támogatás megszűnik, a mezőgazdaságból élők 75 százaléka nem tud tovább talpon maradni. Ez az arány, nálunk Vasban is hasonlóan alakulna.

A tervezet ellen egyébként – amit teljes mértékben a szakma megkérdezése nélkül készítettek elő irodalmárok és történészek – gyakorlatilag mindenki, még a zöldek is tiltakoznak, ezért van remény arra, hogy ebben a most megismert formában, végül mégsem lépnek életbe a változások. Ami azért is nagyon fontos lenne, mert ahogyan a kamarai elnök hangsúlyozta, az uniós támogatásokért cserébe a gazdák nagyon sokat tettek az elmúlt években a környezetvédelemért, a fenntarthatóságért és az élelmiszer-biztonságért. A bizottsági javaslat nemcsak a mezőgazdaságból élők megélhetését sodorja veszélybe, támogatás és piaci védelem hiányában a boltok polcait ellenőrizetlen ukrán és dél-amerikai termékek árasztják majd el, amelyek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek minden európai polgár számára.

Az agrártámogatások tervezett megvágása miatt ugyan rossz a hangulat, a gazdák azonban mégsem eresztik búnak a fejüket. Egyrészt nem érnek rá, hiszen éppen csúcsra jár az aratás a vármegyében, másrészt az utolsó pillanatban érkező eső, teljesen megváltoztatta az előzetes várakozásokat, főnixmadárként támadtak fel a vasi táblák a lehulló csapadék hatására.

Az őszi búza aratása lassan a végéhez közeledik és szinte megmagyarázhatatlan módon, de igen jó terméseket takarítanak be.

A váratlanul lehulló jelentős mennyiségű csapadék ráadásul teljesen átrajzolta a már elgyászolt tavaszi vetések képét is, a szója, napraforgó és kukorica is megtáltosodott és ugrásszerű fejlődésnek indult.

A földeken kedvezően alakuló pillanatnyi helyzet tehát feledteti az íróasztaloknál megszületett jövőre vonatkozó rossz híreket, azt azonban biztosra lehet venni, hogy a gazdák nem felejtenek és mindent megtesznek azért, hogy a tervezetet végül ne fogadják el.