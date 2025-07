Izgalmas részletek: kik lépnek fel az idei Őrségi Tökfesztiválon?

Ahogy azt már január végén megírtuk, az idei Tökfesztivál szeptember 19. és 21. között várja a közönséget. A méltán népszerű esemény immár harmadik évtizedébe lép, hiszen ez lesz a 21. alkalom, hogy a kora őszi időben örülhessünk az Őrség szép tájainak, kultúrának, gasztronómiának – és egymásnak. Apropó, kultúra: idén is sokszínű rendezvényekkel fogadják az idelátogatókat. Lássuk hát, milyen részletek derültek már ki?

Tökfesztivál az Őrségben: máris ismert néhány zenei program!

Fotó: © Szendi Péter

Öt program már ismert az idei Tökfesztiválról

Az Őrségi Tökfesztivál hivatalos közösségi oldalán ízelítőt tettek közzé az esemény őriszentpéteri zenei kínálatából. Ezek alapján már most bevéshetünk a naptárunkba öt zenei csemegét. Azt már most láthatjuk, hogy többféle ízlést, igényt is igyekeznek kielégíteni a rendezők. Nézzük a részleteket!

Szombat:

18.00 László Evelin és zenekara élőkoncert

19.30 Latin est táncházzal. Patricio Baeza Band.

Vasárnap:

10.30 Alma együttes gyermekkoncertje

15.00 Délutáni mulató Magyar Rózsával

17.00 Hiperkarma élőkoncert

