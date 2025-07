Öt éve történt az elmúlt évek legszörnyűbb traktorbalesete, egy kislány halt meg

Súlyos közlekedési baleset történt múlt héten, szombaton a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Piricsén, amikor egy motoros nekiütközött egy traktornak. A karambol következtében a vontató kettészakadt, a motoros pedig a helyszínen életét vesztette. Sajnos Vasban sem ritkák a traktorbalesetek, a kockázat pedig most, hogy zajlik az aratás és ellepték az utakat a mezőgazdasági vontatók, kifejezetten magas. Összeállításunkban a közelmúlt emlékezetes és sokszor tanulságos eseteiből válogattunk, a balesetek okairól és megelőzésükről pedig szakértőt kérdeztünk.

A tavalyi csempeszkopácsi traktorbalesetben a személyautó elé kanyarodó mezőgazdasági vontató az árokban végezte Fotó: Horváth Balázs

Vasban sem ritkák a traktorbalesetek

Gyakori, hogy maga a traktor közvetlenül nem érintett a balesetben, de kiváltó oka annak. Éppen egy ilyen eset történt egy hónappal ezelőtt, mikor Gércénél egy egyenes szakaszon egy személyautó próbált megelőzni egy traktorost, de későn vette észre, hogy egy pulykaszállító kamion már benne van az előzésben, ezért a kamion és a személyautó összeütközött. Januárban Zsédenynél ért utol egy cefrét szállító traktort egy autós, próbálta elkerülni az ütközést, de az autó a bal elejével elkapta az utánfutót, amitől az felborult. Februárban Tömörd és Vasasszonyfa között rohant bele egy traktorba egy személyautó, mivel a ködben későn vette észre az előtte lassan haladó járművet. Ennél az esetnél azonban valószínűleg nem a lassú haladás, hanem a köd volt a baleset legfőbb oka. Ettől függetlenül a traktoros balesetek sok esetben éppen az alacsony sebesség miatt következnek be, amit csak tetéz, hogy sokszor túlméretes a járműszerelvény, ami mellett biztonságosan elférni is kihívás, kilátni mögüle pedig képtelenség. Tavaly decemberben Vép és Szombathely között ütközött érintőlegesen egy traktor kerekének egy autós, aki egyfelől biztos elkerülhette volna az ütközést, ha figyelmesebb, másfelől viszont, ha nem traktor jön szembe, valószínűleg nem is történik baleset.

Nagy kockázatot rejt az udvariatlanság és a türelem hiánya