Tusványosról jelentkezett Ágh Péter

Tusványosról osztott meg fényképet Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője.

Ágh Péter lapunknak elmondta:

- Erdély mindig ad a léleknek, ezért örülök, hogy idén eljutottunk Tusványosra. Miniszterelnök úr is rámutatott a beszédében, hogy milyen veszélyes világban élünk, ezért is fontos, hogy megőrizzünk Hazánk békéjét és közben együtt építsük az országot. A beszéd óta például sokan jelezték, hogy csatlakoztak a Digitális Polgári Körökhöz. Ez is egy módja annak, hogy kiálljunk értékeink mellett. Észak-Vasban is összefogásra építünk mindenkivel a közös céljaink érdekében, hiszen Magyarország a szenvedélyünk!