Újabb földrengés volt Ausztriában

Egy ekkora erősségű földrengést gyenge remegés és morajlás jellemez. A szakértők azt mondták, hogy ilyen intenzitás mellett nem várható kár. A hajnali 5:22-kor bekövetkezett földrengés epicentruma Gollingtól körülbelül hat kilométerre délre volt - számolt be a salzburg.orf.at.

Az elmúlt időszakban több több földrengés is volt Magyarországon is, szakértőt is kérdeztünk róla.