Üzemanyag: tovább zuhannak az árak – már több helyen 600 forint alatt a dízel!

Kedden tovább csökken a benzin és a gázolaj beszerzési ára is bruttó 3-3 forinttal, ami érvényesülhet majd a kiskereskedelmi üzemanyagárakban is. Jelenleg a 95-ös benzin átlagára 583, míg a dízelé 604 forint. A Brent olaj ára jelenleg 70 dollár alatt van, miközben másfél hónapja még 78 dollár fölött is állt a jegyzés, ahogyan a dollár forinthoz viszonyított árfolyama is 340 alá esett, miközben májusban még 365 forint fölött is állt.

Holnaptól újabb árcsökkenésre számíthatnak az autósok az üzemanyagoknál Fotó: Karnok Csaba / Forrás: MW-archív

Mindezek ismeretében talán lehet bízni benne, hogy az üzemanyagárak csökkenő trendje továbbra is kitart.

A töltőállomásokon szokás szerint nagyok lehetnek a különbségek, mutatjuk hol tud spórolni a legtöbbet. Benzint legolcsóbban az alábbi kutakon lehet tankolni a holtankoljak.hu adatai szerint: Celldömölkön, a Kolozsvár utcában (573 forint/07.25.), Vasváron, a Dr. Tretter László utcában, Kámban a Jókai Mór utcában (577 forint/07.26.), Nádasdon a Petőfi utcában (577,9 forint/07.24.), Szentgotthárdon a 8-as úton, valamint Sajtoskálon a 84-es úton (578 forint/07.28.).

Dízel esetében is akad néhány kút, ahol már ma is kevesebbe kerül 600 forintnál egy liter: Celldömölk, Kolozsvár utca (594 forint/07.25.), Nádasd, Petőfi utca (598,9 forint/07.24.), Vasvár, Dr. Tretter László utca és Kám, Jókai Mór utca (599 forint/07.28.).