A magzat továbbra is hihetetlen gyorsasággal gyarapodik, és a növekedéssel a méh is lépést tart. A várandósság 20. hetében a méh felső pólusa már csaknem a köldöknél, körülbelül alatta két harántujjal van, és a has egyre csak gömbölyödik. A méhlepény is egyre növekszik, alkalmazkodik a fejlődő magzat fokozódó oxigén- és tápanyagigényéhez. A méhlepény fő feladata az anya és a magzat közötti kapcsolat biztosítása, a magzat oxigénnel és tápanyaggal történő ellátása, részt vesz nem kívánt anyagcseretermékek kiválasztásában és még hormontermelő szervként is működik a várandósság alatt, magyarázza az orvos.

A várandósság 20-23. hete: ebben az időszakban fontos, hogy megtörténjen a második trimeszteri kötelező ultrahangvizsgálat

A várandósság 20–23. hete – Máris félúton

Azzal folytatja: a fejlődő magzatot egy folyadékkal teli magzatburok zárja körül. A várandósság korai szakaszában a magzatvíz mennyisége még elenyésző, de napról napra egyre több lesz, ez szabad mozgást biztosít a növekvő magzatnak. A magzatvíz mennyisége a 20. terhességi héten 400 ml körül van. A folyadékban növekvő magzat gyakran nyel a magzatvízből, ami majd az emésztőrendszerén átfolyva újra távozik. A magzatvíz 5-6 óránként cserélődik, megújul. A magzat bőrét ezekben a hetekben viaszos magzatmáz védi, és testszerte magzatpihék, világos vagy sötét színű magzati szőr (lanugo) fedi, mely a születés előtt kihullik.

Egyre rendszeresebben érezhető magzatmozgások

A 20. várandóssági héten a magzat súlya mintegy 300 gramm körül van. Innentől a pocaklakó egyre gyakrabban jelentkezik, a magzatmozgások egyre egyértelműbben és rendszeresebben érezhetőek. Sztetoszkóppal vagy a védőnők által alkalmazott kis készülékkel a magzati szívhangok ettől az időszaktól hallhatók a köldök és a szeméremcsont között hallgatózva. A magzati szívfrekvencia az anyainál magasabb, fiziológiás esetben (élettani szempontból normális, egészséges működés esetén) 120-160/ perc.

A genetikai ultrahang ideje

Dr. Gácsi Katalin felhívja a figyelmet: ebben az időszakban fontos, hogy megtörténjen a 2. trimeszteri kötelező ultrahangvizsgálat, melyet legelterjedtebben genetikai ultrahangként emlegetünk. – Ennek a vizsgálatnak a feladata a szervi rendellenességek felismerése, a genetikai betegségre utaló eltérések időben történő felismerése – indokolja. Lényeges a magzati szív- és idegrendszer részletes vizsgálata is. – Ügyeljünk arra, hogy ez a vizsgálat a sok egyéb között ne vesszen el, ne maradjon ki a várandósság során. És szintén javasolt, hogy a vizsgálatot erre vonatkozó külön licenc vizsgával és nagy tapasztalattal rendelkező szakorvos végezze – mondja.