Parlamenti látogatás és rendhagyó néprajzi óra – Mozgalmasan telik a Vassurányi Vakáció

Hétfőn kezdődött és péntekig tart a Vassurányi Vakáció – az önkormányzat napközis táborát az idén is lelkes segítők szervezték. A szülők és a gyermekek pedig jó előre számítottak az egyhetes csapat-összekovácsoló alkalomra, tudtuk meg Forrai Dániel polgármestertől.

Mozgalmasan telik a Vassurányi Vakáció: szerdán a Parlamentben Ágh Péterrel is találkoztak a táborozók Fotó: VN

Vassurányi Vakáció: a bázis a kastély

A táborozók bázisa hagyományosan a kastélypark és a kastélyépület aulája, ahol tematikus napok követik egymást. Hétfőn játszva fedezték fel a falut, a kincskeresés során Vassurány nevezetességeivel ismerkedtek az óvodás és iskolás – 4–14 év közötti – résztvevők. Kedden a sportnak jutott főszerep: a bemelegítés után Forrai Dániel tartott nekik kosárlabdaedzést, majd más sportokat is kipróbálhattak. Még aznap a Duna Művészegyüttes tagjai hoztak Vassurányba látványos rendhagyó néprajzi órát a Petőfi Kulturális Program keretében. A magyar néptánc, a viseletek és népzene rejtelmeibe adtak némi betekintést táncházzal.

Szerdán Budapesten a Városligeti és a Parlament közelében az Olimpia játszóteret is felfedezték a táborozó gyerekek és kísérőik, és egy remek, gyermekek számára is befogadható vezetés keretében körbejárták a Parlamentet, ahol Ágh Péter fogadta a csoportjukat. Játékkal telt a csütörtök: klasszikus és újabb játékokat is kipróbálhattak a táborozók. A péntek szabadtéri, vizes napnak ígérkezik: lesz vízipisztoly-csata és habparti is a Táplánszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével – utóbbi a gyerekeknek várhatóan a nap fő attrakciója.

Táborvezetők, konyhás nénik, korábbi táborozók, közösségi szolgálatos és diákmunkás fiatal is felügyeli a táborlakók biztonságát, szervezi és bonyolítja a programokat. A faluból vállalkozók, magánemberek is megmozdultak annak érdekében, hogy az idén is megvalósulhasson az egyhetes felhőtlen együttlét.