Könyv a Kőszegi Vasutas Árvaházról: Kiss János egy könyvbe foglalta a ház 92 éves történetét

A húsz éve megszűnt vasutas gyermekintézmény egykori növendékei hagyományosan minden év augusztusában a 10-dikéhez közeli szombaton találkoznak a Fő téren. Innen indult 1913-ban az a hatalmas tömeg, mely a Kőszegi Vasutas Árvaház avatására gyűlt össze.

Forrás: VN

Az intézmény évek óta idelátogató diákjai eldöntötték, amíg nem tudnak bemenni is egykori otthonukba, legalább egy kézzelfogható emlékük legyen, mely összeköti őket és segít emlékezni. Két éve rábeszélték – nem volt nehéz – a Ház utolsó igazgatóját, Kiss Jánost, aki 1991 januárjától egészen a megszűnéséig, 2005. június 15-ig igazgatója volt az országosan ismert intézménynek, hogy írja meg a 17 év történetét. Az első 75 év monográfiája korábban elkészült, de már nem kapható sehol. Ezért az igazgató újraszerkesztette, kiegészítette. Az lett az első része a könyvnek, a második pedig az utolsó 17 év története. A könyv kuriózuma a színes tablógyűjtemény. A kötet kiadására a volt diákok, tanárok anyagi hozzájárulásával kerülhetett sor. A ház főbejáratánál gyönyörű márványtábla örökíti meg a létrejöttének körülményeit. A címe is egy onnan vett idézet: Fennen hirdetvén az emberek jóságát. Alcíme a Vasutas Árvaháztól a Vasút a gyermekekért Alapítványig 1913-2005. A könyvet augusztus 9-én 10 órakor mutatják be Kőszegen az Írottkő Szálló halljában.