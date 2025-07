Célegyenesben az új üzem Vasváron – aláírták a háromoldalú megállapodást

Újabb mérföldkőhöz érkezett az AGS Kft. vasvári beruházása: hivatalosan is aláírták azt a háromoldalú megállapodást, amelynek értelmében megkezdődhet az iparterületen tervezett üzemcsarnok és irodaépület kivitelezése. A dokumentumot Tóth Balázs polgármester, Varga Richárd ügyvezető (AGS Kft.), valamint Zágorhidi-Czigány Ákos ügyvezető (Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft.) látta el kézjegyével.

Aláírták a háromoldalú megállapodást Vasváron - a képen balról jobbra Tóth Balázs polgármester, Varga Richárd az AGS Kft. ügyvezetője és Zágorhidi Czigány Balázs

Forrás: Vasvár Város Önkormányzata

Hamarosan épül az AGS Vasváron

A megállapodás értelmében a város hozzájárulását adja a tulajdonában lévő, de a Városfejlesztési Kft. által bérelt területen történő beruházáshoz, így hivatalosan is elhárult az utolsó adminisztratív akadály az AGS vasvári projektje elől. A kivitelezés várhatóan augusztusban megkezdődik, a munkálatok pedig egy éven belül lezárulnak. Az örömteli fejleményről Vasvár Város Önkormányzata is beszámolt közösségi oldalán, kiemelve: a település életében kiemelkedő jelentőségű beruházás első szakasza zárult most le.

Új gazdasági szereplő érkezik Vasvárra

A beruházásról elsőként 2024-ben számoltunk be, amikor Tóth Balázs polgármester sajtótájékoztatón jelentette be: az AGS Cégcsoport szerszámgyártó üzemet hoz létre Vasváron. Akkor is hangsúlyozta, hogy egy helyi kötődésű, dinamikusan fejlődő vállalatról van szó, amely hosszú távra tervez a településen.

Az AGS cégcsoport fő tulajdonosa, Varga Richárd akkor úgy fogalmazott:

Lokálpatrióták vagyunk, az egész család itt nőtt fel Vasváron. Fontos számunkra, hogy a helyi közösséget támogassuk, ezért is döntöttünk úgy, hogy ide hozzuk a vállalat új telephelyét.

Az AGS a szerszámgyártási szektorban tevékenykedik, és az új gyártócsarnokkal jelentős gazdasági és munkaerő-piaci előrelépést hozhat a térség számára. A tervek szerint 40–50 új munkahely jön létre Vasváron, ami különösen fontos egy olyan kisváros életében, ahol minden új munkahely sokat számít.

Az önkormányzat ígérete szerint a fejlesztés menetéről folyamatosan tájékoztatják a lakosságot. Az AGS-üzem építése újabb fontos állomása lehet annak a gazdasági fejlődési pályának, amelyet a város az elmúlt években kijelölt magának.