Vesszős Fesztivál Rábapatyon: kosárfonás és pizzasütés egy helyen

A Családi Vesszős Fesztivál idén is bizonyította, hogy nem csupán egy egyszerű rendezvény, hanem a közösség összetartozásának ünnepe. Márfiné Balogh Mónika, a Rábapatyért Közhasznú Egyesület elnöke elmondta, hogy a programok között szerepelt kosárlabda-bemutató, gyerekeknek lovaglási lehetőség, népi fajátékok és a helyi csapatok műsorai is. A Nicki Fergeteg Néptáncegyüttes egy, a helyi gyerekekkel közös koreográfiát mutatott be, amit az előző heti táborukban tanultak be.

A Családi Vesszős Fesztivál a rábapatyi közösség és a helyi értékek ünnepe. Fotónkon Ágh Péter országgyűlési képviselő és Dugovits Balázs polgármester.

Vesszős Fesztivál Rábapatyon – kézműves kosárfonás és finom falatok

A programok sorából természetesen nem hiányzott a főzőverseny sem, amelyre idén is sok csapat nevezett be, és az esti mulatság is nagy sikert aratott. Külön figyelem illeti a helyi kézműveseket: néhány helyi kosárfonó mutatta be mesterségét, akik vendég kézműveseket is meghívtak, hogy együtt tanítsák meg a látogatóknak a vesszőfonás fortélyait. Külön sátorban helyi termékeket is lehetett vásárolni.

A nap különlegessége volt a nápolyi stílusú pizza sütése két helyi fiatal jóvoltából, akik a bevétellel a rendezvényt támogatták. A helyi húsos termékeket Desits Zoltán hentes biztosította, aki a falu egyik jól ismert alakja.

Ágh Péter országgyűlési képviselő a rendezvény kapcsán kiemelte: