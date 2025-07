Meggybordó Riley és Trabant P 50- Veteránjármű-kiállítás és felvonulás Vépen

– Ez egy 1954-es évjáratú, jobb kormányos Riley. Többek között a fényezést, a belső kárpitozást is én csináltam, két éve old timer-vizsgáztattam, azóta járok vele. Megszereztem az eredeti megrendelőlapját is, amit azelőtt töltöttek ki, hogy az első tulajdonoshoz érkezett, sőt a befizetési csekket is – mutatta be a részben saját maga által felújított, meggybordó angol autót Rákóczi Tibor. Az újkéri férfinek több hasonló korú járműve van – rajong a veterán autókért, szívesen jár találkozókra és maga is rendez hasonlókat, tudtuk meg a helyszínen a felvonulás előtt.

Veteránjármű-kiállítás és felvonulás a vépi városnapon. A fotón Rákóczi Tibor és a Riley, ami 2023-ban kapta meg a muzeális minősítést.

Fotó: Tóth Kata

Veteránjármű-kiállítás és felvonulás a vépi városnapon

Egy pisztácia és tört fehér színű Trabant P 50-esen is megakadt a szemünk. Vasi tulajdonosa elárulta: 1960-ban gyártották, két éve került hozzá, és ő adta meg az autónak az utolsó lehetőséget, hogy „életre keljen”. 1983-ban szerzett jogsit, ilyen volt az első kocsija – ennek apropóján kutatott éveken keresztül hasonló után. Répcelakon vásárolta az oldtimer-rendszámos autót, két évig volt „alátétre szedve”, és az utolsó csavarig mindent felújított rajta. A mindennapokban is használja, ám féltve őrzi a Trabantot, mondta a karosszérialakatosként dolgozó férfi.

Gyönyörködtünk egy 1984-ben készült, éppen negyvenéves, gyári állapotú piros Ferrari Mondialban is. S megtudtuk, az Oldtimer Autó-Motor Club Szombathely nagy létszámmal képviseltette magát a rendezvényen.

Pontosan 14 órakor látványos és hangos felvonulás kezdődött: a Vas vármegyén kívül Zalából, Győr-Moson-Sopronból is érkezett több mint hatvan jármű egy piros Ladával (az első ülésen Virágh Árpáddal és Magyar Károllyal) az élen a vépi focipályától indult, és bő fél óra alatt bejárta az Alkotmány utca–Petőfi utca–Rákóczi utca–Kassai utca–Mad Mex–Toldi utca–Batthyány utca–Dózsa utca–Kolozsvár utca–Szent Imre herceg utca–focipálya útvonalat. A résztvevőknek zsíros kenyérrel kedveskedtek a városnapon a fő szervező Vépi Nosztalgia és Hobbi Jármű Egyesület tagjai.