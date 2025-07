Vásári forgatag Nagyrákoson, a Völgyhíd tövében-jegyében - fotók, videó

Már szombaton reggel fél kilenckor érdeklődők és nézelődők jelentek meg a Tájház környékén, de a hivatalos megnyitó fél tízkor indította útjára a 24. Völgyhídi vásárt. Nagyrákoson megint benépesült tehát a gyönyörű júliusi nyárban a szép pázsit, mint ahogy a Művelődési ház és környéke is. Nem véletlenül: a már sok éve megszokott igényes, minőségi portékák kellették most is magukat, de sokan voltak kíváncsiak a kulturális programokra is.

Völgyhídi vásár Nagyrákoson

Fotó: Szendi Péter

Családias légkör a völgyhíd mellett

Az említett megnyitón pedig most is a polgármester, Németh Istvánné köszöntötte az egybegyűlteket. Kedves, közvetlen szavai mosolyokat csaltak a jelenlévők arcára, és az itt olyannyira megszokott családias, baráti légkör öröme látszott mindenkin. Ahogy beszédében meg is fogalmazta: ide évek, sőt: évtizedek óta visszatérő immár sok-sok árus és vásárló és senki nem a silány, de igen olcsó(?) holmit vagy a riglispílt keresi. És ahogy régen is szokás volt, itt és most is meszelés, gyomlálás, sütés-főzés előzte meg ezt a két napot.