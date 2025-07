Vállalnád? Gyalogosan 5 nap alatt 176 kilométer!

Közel harminc fővel indult a megszokott július közepi időpontban a szentgotthárdi gyalogos zarándoklat Máriacellbe – mesélte lapunknak Frigy József akolitus, a csapat tagja, motorja. A közösségi megmozdulást immár tizenhat éve a Keresztény Megmozdulásokért Egyesület Szentgotthárd (Kemesze) szervezi, zarándoklatuk vezetője szintén 16. éve Dancsecs Zsolt, “civilben” Szentgotthárd jegyzője. Lelki vezetőjük ez évben Déri Péter atya, szentgotthárdi plébános volt, aki “elsőbálozó” a máriacelli gyalogos zarándoklaton.

Átlagosan minden nap 35 km zarándoklat

Emberpróbáló kihívás: öt nap alatt 176 kilométer! De lám, lehetséges: még 69 éves zarándok társuk (Gasztony polgármestere) is teljesítette. Többnyire Vas és Zala vármegyei hívőkből áll az egyre jobban csapattá érő közösség, de van zarándoktestvérük Székelyföldről, Gyergyócsomafalváról is. Szombaton érkeztek be: háromkor volt a gotthárdiak miséje, de összetalálkoztak a gencsapáti zarándokcsapattal is, akik pedig az öt órás időpontra mentek a templomba.

Felemelő érzések

Az út fizikai – külső, és lelki – belső utazás is egyben. Megpróbáltatások mellett csodálatos találkozások, beszélgetések, egymásra figyelés, rácsodálkozás Isten gyönyörű szép teremtett világára. És sok-sok szándék egyéni és közösségi célokat megfogalmazva, elsősorban saját családjukért imádkozva, de minden más közösséget is szem előtt tartva.

