Hazatért a kórházból a leukémiás kisfiú – újra együtt Dienes Zénó családja

Hatalmas volt az öröm, amikor a család legkisebb harcosa hazaérkezett. A szülők könnyekig meghatva fogadták, Zénó öccse boldogan szaladt elé, az udvaron pedig meglepetés várta: a Csodalámpa Alapítvány jóvoltából saját játszóteret kapott, amit azóta is boldogan használ, amikor csak az ereje engedi.

Dienes Zénó az új csúszdája előtt - nagy volt a boldogság!

Forrás: Dienes Krisztián

Dienes Zénó újra otthon!

– A pillanatot semmihez sem lehetett hasonlítani, amikor hazaért és meglátta az új, saját játszóterét illetve az öccse is nagyon örült neki. Még nehézkes számára a mozgás a kezelések miatt, gyógytornász is foglalkozik vele, de múlt héten már elindult, próbálkozott a járással. Vannak jobb és rosszabb napok, a kezelések még folytatódnak , de a mozgása még nem száz százalékos, de mi örülünk minden kis lépésnek - osztotta meg velünk Dienes Krisztián, Zénó apukája.

Több mint négy hónapig volt távol hosszúperesztegi otthonától a hős kisfiú. – Nehéz időszak volt, Zénónak honvágya is volt, nagyon hiányzott neki az öccse, a játéka, az otthoni illatok. Ezért is olyan nagy szó, hogy most végre újra együtt lehet a család – fogalmazott.

Zénó jelenleg otthon lábadozik, de a kezelések még nem értek véget. Továbbra is vissza kell járniuk a kórházba, kéthetente újabb kemoterápiás blokk következik, és az utolsó, úgynevezett „negyedik blokk” előtt állnak. Ez hat hétig tart majd, és valószínűleg újra több időt kell bent tölteniük.

Zénó újra együtt játszhat kisöccsével Hosszúperesztegen

Forrás: Dienes Krisztián

Negatívak a leletek

– Jelenleg a leletei negatívak, nincs rossz vérsejt, és nagyon reméljük, hogy ez már így is marad! – tette hozzá az édesapa. – Nagyon biztatnak bennünket az orvosok, hogy jó úton haladunk. Az eredmények alapján reménykednek benne, hogy nem is tér vissza többé a leukémia.

A küzdelem még nem ért teljesen véget, de már látszik a fény az alagút végén. Az orvosok és a szülők is bizakodóak: ha minden jól megy, hamarosan elindulhat az otthoni fenntartó kezelés időszaka, és a betegség csak egy nehéz emlék marad Zénó életében – vagy talán még az sem.

Hosszú harc áll mögötte

Mi is megírtuk: Zénó harca hónapokkal ezelőtt kezdődött. Kiderült, hogy súlyos betegséggel kell megküzdenie, és azóta sorra követték egymást a kemoterápiás kezelések, a hosszú kórházi éjszakák, a fájdalmak és a bizonytalanság.