A remény emberei legyünk - zárószentmise az 1Úton zarándoklaton (fotók)

Mint arról korábban beszámoltunk, a Mihályháza és Celldömölk közötti szakaszon augusztus 9-én tartották meg az 1Úton gyalogos zarándoklatot. A záró szentmisét dr. Székely János megyéspüspök tartotta Németh Zoltán plébános, Rátkai István káplán és Majlát Tihamér atya közreműködésével.

1Úton zarándoklat: dr. Székely János megyéspüspök celebrálta a záró szentmisét

Fotó: Benkő Sándor

1Úton: a remény zarándokai

Kereszténynek lenni nem mindig a könnyű. Szűk az út, de törekedjünk ezen menni és a szűk kapun bejutni. Legyünk igazi keresztények, akik bátran megvallják hitüket, akik e szerint élnek, akiknek hiteles az életük - fogalmazott dr. Székely János. Szentbeszédében szólt arról is, Jézus kopogtat az életünk minden napján, minden órájában, meg kell látni az embertársainkban. Ha éber a szívünk, nyitott a szemünk, megláthatjuk, találkozhatunk vele. Lehetne egy szentévi program, hogy újra meglássuk és töltekezzünk Isten forrásából, újra a remény emberei legyünk.

A Nagyboldogasszony-kegytemplomban tartott mise után az önkormányzat, a Cselekvő Összefogással Celldömölkért Egyesület és az Együtt Celldömölk Városért Egyesület jóvoltából, frissítőkkel és a Népjóléti Szolgálat közreműködésével vacsorával vendégelték meg a zarándokokat.