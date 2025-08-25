Milyen ingatlant kapunk 25 millió forint alatt Vasban? - Mutatjuk a kínálatot

Az adott árkategóriában kedvencünk egy azonnal költözhető, panorámás kislakás, amit Kőszegszerdahelyen, egy 2020-ban felújított társasházban kínálnak eladásra. Befektetők, első lakást keresők és természetkedvelők számára is ideális lehet a szigetelt tégla épület 2. emeletén található 28 négyzetméteres, déli tájolásának köszönhetően napfényes lakás, amelynek rezsiköltsége a hirdető szerint rendkívül kedvező.

Mire elég 25 millió, ha házat vennénk?

23,9 millióért hirdetik Boba egyik átmenő főutcájában álló, 1965-ben épült, teljes közművel rendelkező 105 négyzetméter alapterületű, 3 szobás családi házat. Több mint 3000 négyzetméteres telken, csendes környezetben van a lakóingatlan. Leendő tulajdonosának vonzó lehet, hogy a településen minden szolgáltatás elérhető, van iskola, óvoda, orvos is.

Éppen egy millióval kérnek többet – 24,9 millió forintot – azért a háromszobás, 110 négyzetméter alapterületű téglaépítésű házért, amely Pusztacsó csendes részén keres új gazdát egy 2410 négyzetméteres, óriási telken. Érdekes módon kilenc olaszfai házat is találtunk a listán – mindegyik alkalmas lehet azoknak, akik elvonulnának a város zajától.

Szombathelyre szűkítve a keresést, jelentősen csökken a 25 millióért vagy olcsóbban kínált házak száma: új építésű kis ház a Parkerdőben 16 millióért; 12 millióért egy kis méretű, 238 négyzetméteres telken található, bontandó állapotú ingatlan, egy oladi 35 négyzetméteres, 2 szobás ház 20 millióért és a Parkerdőben egy kellemes hangulatú kiskert – ennyi a kínálat.

