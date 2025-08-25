augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

1 órája

Milyen ingatlant kapunk 25 millió forint alatt Vasban? - Mutatjuk a kínálatot

Címkék#Szombathely#hangulatú#Parkerdőben#ház

A 25 millió forint alatti használt ingatlanok piacán néztünk körül, és hoztunk néhány példát az augusztus eleji vasi kínálat alapján. Összesen több mint 350, a feltételt teljesítő eladó Vas vármegyei lakást, házat találtunk az ingatlan.com oldalon.

Vaol.hu

Első emeleti, 41 négyzetméteres, egyszobás, belső udvar felé néző, csendesnek mondott lakást kínálnak eladásra szerkesztőségünkhöz közel, Szombathelyen a Széll Kálmán utcában. A szoba galériázható, pince-tároló rész tartozik a lakáshoz, amelynek azonban időszerű a felújítása. Az irányár itt 500 ezer híján 25 millió forint. 

A 25 millió forint alatti használt ingatlanok piacá
A 25 millió forint alatti használt ingatlanok piacán néztünk körül, és hoztunk néhány példát az augusztus eleji vasi kínálat alapján. 
Illusztráció: Pexels.com

Ha 25 millió alatti ingatlanban gondolkodik

Még olcsóbban, 19 millió forintért keresi leendő tulajdonosát egy 56 négyzetméteres ingatlan Vasváron. A nagyobb alapterülethez 1+1 félszoba tartozik, pluszban egy kényelmes méretű konyha, egy kamra, előszoba és egy fürdő is vécével. A kisváros központjában található lakásra is ráfér a felújítás.

Az adott árkategóriában kedvencünk egy azonnal költözhető, panorámás kislakás, amit Kőszegszerdahelyen, egy 2020-ban felújított társasházban kínálnak eladásra. Befektetők, első lakást keresők és természetkedvelők számára is ideális lehet a szigetelt tégla épület 2. emeletén található 28 négyzetméteres, déli tájolásának köszönhetően napfényes lakás, amelynek rezsiköltsége a hirdető szerint rendkívül kedvező. 

Mire elég 25 millió, ha házat vennénk?

23,9 millióért hirdetik Boba egyik átmenő főutcájában álló, 1965-ben épült, teljes közművel rendelkező 105 négyzetméter alapterületű, 3 szobás családi házat. Több mint 3000 négyzetméteres telken, csendes környezetben van a lakóingatlan. Leendő tulajdonosának vonzó lehet, hogy a településen minden szolgáltatás elérhető, van iskola, óvoda, orvos is.

Éppen egy millióval kérnek többet – 24,9 millió forintot – azért a háromszobás, 110 négyzetméter alapterületű téglaépítésű házért, amely Pusztacsó csendes részén keres új gazdát egy 2410 négyzetméteres, óriási telken. Érdekes módon kilenc olaszfai házat is találtunk a listán – mindegyik alkalmas lehet azoknak, akik elvonulnának a város zajától. 

Szombathelyre szűkítve a keresést, jelentősen csökken a 25 millióért vagy olcsóbban kínált házak száma: új építésű kis ház a Parkerdőben 16 millióért; 12 millióért egy kis méretű, 238 négyzetméteres telken található, bontandó állapotú ingatlan, egy oladi 35 négyzetméteres, 2 szobás ház 20 millióért és a Parkerdőben egy kellemes hangulatú kiskert – ennyi a kínálat.

Legutóbb annak néztünk utána, mire elég 50 millió forint a szombathelyi ingatlanpiacon.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu