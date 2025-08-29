Rongáltak és loptak: 300 liter gázolajat csapoltak le a vasi zsiványok

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményben arról tájékoztatott, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség lopás bűntette miatt emelt vádat azzal a két férfival szemben, akik a vádirat szerint 2024 áprilisában, erdészeti területen egy fakitermelő gép tanksapkáját felfeszítették, és abból 300 liter gázolajat fejtettek le kannákba. Az üzemanyag jogtalan eltulajdonításával és a munkagép megrongálásával a sértettnek közel 420 ezer forint kárt okoztak.

A járási ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a rovott múltú vádlottakkal szemben, akiknek a büntetőjogi felelősségéről a Körmendi Járásbíróság fog dönteni.