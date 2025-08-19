augusztus 19., kedd

Vincze Károlyt köszöntötték 90. születésnapján Szentgotthárdon

Címkék#90 éves#Szentgotthárd#Vincze Károly#köszöntés

A szép kort megélt szentgotthárdi férfit a város polgármestere is köszöntötte. A 90 éves Vincze Károlynak mi is további jó egészséget kívánunk!

Gombos Kálmán

Szép és megható pillanatoknak lehetett részese Vincze Károly, akit 90 éves kora és születésnapja alkalmából köszöntöttek szerettei. Az ünnepi alkalomból ellátogatott hozzá Huszár Gábor polgármester is, aki a város nevében jókívánságait fejezte ki.

Fotó: VN/Szép Renáta

90 éves élettapasztalat

Vincze Károly életének jelentős részét a szentgotthárdi kaszagyárban töltötte, ahol hegesztőként dolgozott, és innen vonult nyugdíjba. Munkáját mindig szorgalommal és kitartással végezte, kollégái tisztelték és megbecsülték. Nyugdíjas éveiben pedig szerető családja körében talált igazi örömre és nyugalomra.

Az ünnepelt büszke arra, hogy két gyermek, hat unoka és három dédunoka veszi körül, akik számára példát mutatott az évtizedek során. A hosszú élet titkáról kérdezve úgy fogalmazott: mindezt elsősorban a szerető családnak köszönheti.

90 éves férfi meghitt köszöntése volt Szentgotthárdon
Fotó: VN/Szép Renáta

