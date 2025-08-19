Vincze Károlyt köszöntötték 90. születésnapján Szentgotthárdon

Szép és megható pillanatoknak lehetett részese Vincze Károly, akit 90 éves kora és születésnapja alkalmából köszöntöttek szerettei. Az ünnepi alkalomból ellátogatott hozzá Huszár Gábor polgármester is, aki a város nevében jókívánságait fejezte ki.

90 éves férfi meghitt köszöntése volt Szentgotthárdon

Fotó: VN/Szép Renáta

90 éves élettapasztalat

Vincze Károly életének jelentős részét a szentgotthárdi kaszagyárban töltötte, ahol hegesztőként dolgozott, és innen vonult nyugdíjba. Munkáját mindig szorgalommal és kitartással végezte, kollégái tisztelték és megbecsülték. Nyugdíjas éveiben pedig szerető családja körében talált igazi örömre és nyugalomra.

Az ünnepelt büszke arra, hogy két gyermek, hat unoka és három dédunoka veszi körül, akik számára példát mutatott az évtizedek során. A hosszú élet titkáról kérdezve úgy fogalmazott: mindezt elsősorban a szerető családnak köszönheti.

Fotó: VN/Szép Renáta

