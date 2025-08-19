17 perce
Vincze Károlyt köszöntötték 90. születésnapján Szentgotthárdon
A szép kort megélt szentgotthárdi férfit a város polgármestere is köszöntötte. A 90 éves Vincze Károlynak mi is további jó egészséget kívánunk!
Szép és megható pillanatoknak lehetett részese Vincze Károly, akit 90 éves kora és születésnapja alkalmából köszöntöttek szerettei. Az ünnepi alkalomból ellátogatott hozzá Huszár Gábor polgármester is, aki a város nevében jókívánságait fejezte ki.
90 éves élettapasztalat
Vincze Károly életének jelentős részét a szentgotthárdi kaszagyárban töltötte, ahol hegesztőként dolgozott, és innen vonult nyugdíjba. Munkáját mindig szorgalommal és kitartással végezte, kollégái tisztelték és megbecsülték. Nyugdíjas éveiben pedig szerető családja körében talált igazi örömre és nyugalomra.
Az ünnepelt büszke arra, hogy két gyermek, hat unoka és három dédunoka veszi körül, akik számára példát mutatott az évtizedek során. A hosszú élet titkáról kérdezve úgy fogalmazott: mindezt elsősorban a szerető családnak köszönheti.
Ezeket olvasta már?
DPF-szűrő eltávolítása – Ez történik, ha kiszereltetem az autóból és kiíratom a vezérlőből
TOP3 rejtett, csendes pihenőhely Vas vármegyében – te is elbújnál néha?