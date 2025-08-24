90. születésnapján köszöntötték Körmenden Szabó Jánosné Emi nénit

Dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere közösségi oldalán osztotta meg a szívmelengető hírt: 90. születésnapján köszöntötte Szabó Jánosné Emi nénit. A mindig jókedvű és derűs szép korú asszony az Unger László Idősek Otthonának lakója, ahol a polgármester személyesen is meglátogatta.