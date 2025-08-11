Gyász
2 órája
A körmendiek is búcsúznak dr. Abdel Hameed gyermekorvostól
Megdöbbenéssel értesültem a hírről, hogy dr. Abdel Hameed tegnap elhunyt. Nem is olyan régen még a körmendi gyermekgyógyászatról egyeztettünk, és terveidről beszélgettünk - olvasható dr. Szabó Barna, Körmend polgármesterének közösségi oldalán.
Körmend város nevében hálásan köszönjük, Doktor úr, hogy városunk és a környékbeli települések gyermekeit lelkiismeretes, odaadó munkáddal gyógyítottad. Emléked megőrizzük, munkásságod és példamutatásod tovább él mindazok szívében, akik ismertek és szerettek. Nyugodj békében!
