augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

2 órája

A körmendiek is búcsúznak dr. Abdel Hameed gyermekorvostól

Címkék#doktor#Körmend#Dr Szabó Barna#Dr Abdel Hameed#gyerekorvos#gyász

Vaol.hu

Megdöbbenéssel értesültem a hírről, hogy dr. Abdel Hameed tegnap elhunyt. Nem is olyan régen még a körmendi gyermekgyógyászatról egyeztettünk, és terveidről beszélgettünk - olvasható dr. Szabó Barna, Körmend polgármesterének közösségi oldalán. 

dr. Abdel Hameed
Dr. Abdel Hameed - dr. Szabó Barna Körmend polgármestere is búcsúzik
Forrás: Facebook/Dr. Szabó Barna

Körmend város nevében hálásan köszönjük, Doktor úr, hogy városunk és a környékbeli települések gyermekeit lelkiismeretes, odaadó munkáddal gyógyítottad. Emléked megőrizzük, munkásságod és példamutatásod tovább él mindazok szívében, akik ismertek és szerettek. Nyugodj békében!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu