A körmendiek is búcsúznak dr. Abdel Hameed gyermekorvostól

Megdöbbenéssel értesültem a hírről, hogy dr. Abdel Hameed tegnap elhunyt. Nem is olyan régen még a körmendi gyermekgyógyászatról egyeztettünk, és terveidről beszélgettünk - olvasható dr. Szabó Barna, Körmend polgármesterének közösségi oldalán.

Dr. Abdel Hameed - dr. Szabó Barna Körmend polgármestere is búcsúzik

Forrás: Facebook/Dr. Szabó Barna

Körmend város nevében hálásan köszönjük, Doktor úr, hogy városunk és a környékbeli települések gyermekeit lelkiismeretes, odaadó munkáddal gyógyítottad. Emléked megőrizzük, munkásságod és példamutatásod tovább él mindazok szívében, akik ismertek és szerettek. Nyugodj békében!