1 órája
Dr. Abdel Hameed, körmendi gyerekorvos igazi polihisztor, sikeres, mégis szerény egyéniség volt
Mint arról beszámoltunk, vasárnap elhunyt dr. Abdel Hameed. A körmendi gyerekorvos nem csupán orvos volt. Sok mindennel foglakozott, molnaszecsődi házában természetgyógyászati rendelőt alakított ki, akupunktúrával is foglalkozott. Ám lapunk megkeresésre mindig szívesen válaszolt.
2020-ban számoltunk be arról, hogy 1989 májusában vette meg dr. Abdel Hameed szudáni származású körmendi gyermekorvos azt a több mint kétezer négyzetméteres telken álló autentikus molnaszcsődi parasztházat, amelynek kertjében a kilencvenes években még apró állatkertet is berendezett. Állatkert már nincs, csak néhány birka és páva járkál a fűben, és régen kinőtt egy új épület is a földből, de a ma már több mint kétszáz éve, 1818-ban elkezdett, majd 1824-ben befejezett parasztház azóta is megvan.
Egy évre rá, egy szomorú eset kapcsán kerestük fel a gyerekorvost. A kutyák többször támadtak rá a birkáira, volt, amelyik elpusztult.
Mi betartjuk az állattartási szabályokat, de aki szabadon engedi a kutyáit, az nem. Ezt az esetet most nem tudom bizonyítani, ötletem sincs, hol keressem a felelőst. Haragosom nincs, a házam kapuja, ajtaja mindig nyitva áll, ezt tudják rólam. Mégis folyamatosan ismétlődnek a támadások. Ezért kértem a hatóság segítségét. A károsult gazda nem kártérítést akar, hanem azt, hogy kerüljön az ügy nyilvánosságra. Tudatosítani szeretné az emberekben, hogy mindenki vigyázzon a saját állataira, és a másokéira is. Hogy meg tudjuk védeni állatainkat, hiszen a kutyák néha megvadulnak, elragadja őket a vadászösztön
- nyilatkozta akkor lapunknak.
2023-ban tizedszer tartották meg a Szudáni Napokat a városban, a rendezvény főszervezője dr. Abdel Hameed szudáni származású, évtizedek óta Körmenden élő és praktizáló gyermekorvos volt. Szudáni Napokat 2001-ben szerveztek először, a program a maga nemében azóta is országosan egyedülálló. Magyarország és Szudán kultúrájának találkozásáról, a személyes kapcsolatok erősítéséről szól a rendezvény
Dr. Abdel Hameed bekerült a sikeresek enciklopédiájába
Egy olyan enciklopédiába is bekerült a Rába-parti kisváros gyermekorvosa, melybe csak azok kapnak „bebocsátást”, akik kimagaslóan teljesítettek az élet valamely területén.
– Ez egy hatalmas nagy meglepetés volt a számomra, de legalább akkora öröm és elismerés is. Boldog vagyok, hogy így értékelik a munkámat, amit eddig csináltam Magyarországon. Úgy érzem, hogy ennek persze több összetevője is volt. Nem akarok sorrendet állítani, de büszke vagyok a magyar és a szudáni nép közötti barátság érdekében kifejtett tevékenységemre, de a gyógyítás területén is megpróbáltam maradandót alkotni. Ha kellett, több körzetben is dolgoztam egy időben, ahogy például most is teszem. De például 30 éve már polgárőrként is szolgálok, amiért idén kaptam egy jubileumi elismerést, valamint két cikluson át képviselő is voltam – foglalta össze nagyon röviden dr. Abdel Hameed azokat a tényezőket, melyek komoly súllyal eshettek latba a „Sikeres Személyiség” cím odaítélésénél.