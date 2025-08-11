Dr. Abdel Hameed, körmendi gyerekorvos igazi polihisztor, sikeres, mégis szerény egyéniség volt

Mint arról beszámoltunk, vasárnap elhunyt dr. Abdel Hameed. A körmendi gyerekorvos nem csupán orvos volt. Sok mindennel foglakozott, molnaszecsődi házában természetgyógyászati rendelőt alakított ki, akupunktúrával is foglalkozott. Ám lapunk megkeresésre mindig szívesen válaszolt.

Dr. Abdel Hameed a molnaszecsődi házánál

Fotó: Szendi Péter

2020-ban számoltunk be arról, hogy 1989 májusában vette meg dr. Abdel Hameed szudáni származású körmendi gyermekorvos azt a több mint kétezer négyzetméteres telken álló autentikus molnaszcsődi parasztházat, amelynek kertjében a kilencvenes években még apró állatkertet is berendezett. Állatkert már nincs, csak néhány birka és páva járkál a fűben, és régen kinőtt egy új épület is a földből, de a ma már több mint kétszáz éve, 1818-ban elkezdett, majd 1824-ben befejezett parasztház azóta is megvan.