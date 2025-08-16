Örökre elaludt Ágoston, a kis harcos, akiért egy ország fogott össze

augusztus 16., szombat

Felfoghatatlan fájdalom ez. Tóth-Helli Ágoston elhunyt, a szörnyű hírt a szülei közölték. Az egyéves kisfiú egy agresszív leukémiás betegségben szenvedett, pénteken reggel békésen elaludt és nem ébred fel többé.

Tragikus hírt osztottak meg a közösségi oldalon Tóth-Helli Ágoston szülei pénteken. A leukémiával küzdő kisfiú a karjaik közt hunyt el. Az Ágo-strog elnevezésű oldalra – amelyet azért hoztak létre, hogy a kisfiú életmentő műtétjére gyűjtsenek, azóta érkeznek az együttérző, gyászoló hozzászólások a szülők számára és Ágoston emlékére.

Ágoston családja fél éve kezdet meg a hatalmas küzdelmet a betegséggel, de hiába tette meg minden és hiába viselte Ágoston hősiesen az összes beavatkozást, amit csak megkaphatott, sajnos ezúttal nem sikerült a csoda. 
"Ágoston ma reggel 7:20-kor utoljára vett levegőt a karjainkban. Békésen teltek az utolsó napjai, nem szenvedett. Felfoghatatlan űrt hagy maga után, a szívünk darabokban.

Örökké szeretünk Kisfiunk!😭💔❤️💛 - írták a szülei a közösségi oldalukon.

 Mi az az akut myeloid leukémia, amiben elhunyt Ágoston?

Idén áprilisban derült ki, hogy a noszvaji Tóth-Helli Ágostonnak segítségre, életmentő terápiára van szüksége. Az akkor 10 hónapos kisfiú szülei akkor tudták meg, hogy nagy a baj, amikor Ágoston még 3,5 hónapos volt. Akut myeloid leukémiát diagnosztizáltak nála.  

A gyermekkori leukémiák nagy része ma már gyógyítható, de az ő betegsége egy ritka génmutáció miatt alakult ki, amit immunterápia nélkül alig lehet túlélni. A kisfiú szülei akkor hozták létre az Ágó-strong nevezetű oldalt és kértek segítséget azért, hogy meggyógyulhasson a gyermekük. Amerikában van ehhez egy olyan immunterápia, ami esélyt adhatott volna. Néhány héttel ezelőtt azonban kiderült, nincs több esély, mert a kisfiú szervezete nem jól reagál a kezelésekre.

Az akut myeloid leukémia, egy rosszindulatú vérképzőszervi betegség: A csontvelőben normálisan vérsejtek (vörösvértestek, fehérvérsejtek, vérlemezkék) képződnek. AML-ben a myeloid őssejtek (amelyekből többek között a granulociták, monociták, vörösvértestek és vérlemezkék származnak) kórosan, éretlen állapotban felszaporodnak. Ezeket az éretlen sejteket blasztoknak hívjuk. Nem látják el a normális funkciókat, viszont kiszorítják az egészséges vérképzést.

Vas vármegyében is többször összefogtak már olvasóink beteg kisgyerekek gyógyulásáért. Nemrég arról számoltunk be, hogy hazatért a kórházból a leukémiás kisfiú – újra együtt Dienes Zénó családja, korábban pedig a kis Sára családja kért segítséget a gyógyuláshoz. 

 

