Párezer forintért hozzájuthatsz az év legfelkapottabb konyhai kütyüjéhez holnaptól

A Lidl közkedvelt bevásárlóhely a vasiak körében is, csütörtökönként pedig akcióváltás van náluk. Átböngésztük a friss szórólapot, és bizony akadnak benne igazi „must have” ajánlatok. Jó példa erre, a forrólevegős fritőz, azaz az Air fryer akció - holnaptól a Lidlben, hűségkártyával mindössze 7499 forintért adják.

Mutatjuk a holnaptól érvényes akciókat - Air fryer is a kínálatban!

Fotó: VN-Archív

Air fryer akció a Lidl-ben

Az Air Fryer mellett a non-food részlegben gofrisütő, vízforraló és egyéb konyhai eszközök is bekerültek a kínálatba. Szatén ágyneműhuzat (kétrészes) most 3000 forintért vihető, iskolakezdésre pedig egészen pofás íróasztalt kínálnak 24 999 forintért.

Az élelmiszer akcióknál Lidl Plus kártyával érdemes vásárolni: például féláron adják minden második csomag mag nélküli fehér szőlőt – alapára fél kilónak 1199 forint, de kártyával a második doboz csak 599 forint. A dán szalámi 10 dekáért 349 forint, az újburgonya 199 forint/kiló, fél kiló ponty pedig 1599 forint – és ne feledjük, péntekenként „halpéntek” van, amikor minden friss hal 15%-kal olcsóbb. Ha inkább valami édesre vágysz - például egy finom tejbegrízre - az étkezési búzadara 32%-kal olcsóbb, 229 forintért kapható.

Azt tudtad, hogy zsákos bort is lehet kapni? Az akciós újságban bukkantunk rá egy érdekes termékre: Rosé Borzsákot 2999 forintért kapunk, három literes kiszerelésben és pontosan úgy kell érteni, ahogy gondolnánk: a lőre egy zsákban van és egy kis csapon keresztül tudjuk adagolni.

Szerszámok és iskolakezdés a Lidl-ben

A hétvégén az ezermestereknek kedvez a kínálat: benzinmotoros láncfűrész 29 999 forint, akkus metszőolló 9999 forint, akkus permetező 22 222 forint (akkumulátor és töltő nélkül), forrasztópáka 4999 forint, akkus csavarozó szintén akciós áron.