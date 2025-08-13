1 órája
Párezer forintért hozzájuthatsz az év legfelkapottabb konyhai kütyüjéhez holnaptól
Megnéztük, mi mindent érdemes a kosárba dobni a népszerű üzletlánc aktuális akciói közül. Mennyibe kerül holnaptól az Air fryer? Mutatjuk!
Mutatjuk a holnaptól érvényes akciókat - Air fryer is a kínálatban!
Fotó: VN-Archív
A Lidl közkedvelt bevásárlóhely a vasiak körében is, csütörtökönként pedig akcióváltás van náluk. Átböngésztük a friss szórólapot, és bizony akadnak benne igazi „must have” ajánlatok. Jó példa erre, a forrólevegős fritőz, azaz az Air fryer akció - holnaptól a Lidlben, hűségkártyával mindössze 7499 forintért adják.
Air fryer akció a Lidl-ben
Az Air Fryer mellett a non-food részlegben gofrisütő, vízforraló és egyéb konyhai eszközök is bekerültek a kínálatba. Szatén ágyneműhuzat (kétrészes) most 3000 forintért vihető, iskolakezdésre pedig egészen pofás íróasztalt kínálnak 24 999 forintért.
Az élelmiszer akcióknál Lidl Plus kártyával érdemes vásárolni: például féláron adják minden második csomag mag nélküli fehér szőlőt – alapára fél kilónak 1199 forint, de kártyával a második doboz csak 599 forint. A dán szalámi 10 dekáért 349 forint, az újburgonya 199 forint/kiló, fél kiló ponty pedig 1599 forint – és ne feledjük, péntekenként „halpéntek” van, amikor minden friss hal 15%-kal olcsóbb. Ha inkább valami édesre vágysz - például egy finom tejbegrízre - az étkezési búzadara 32%-kal olcsóbb, 229 forintért kapható.
Azt tudtad, hogy zsákos bort is lehet kapni? Az akciós újságban bukkantunk rá egy érdekes termékre: Rosé Borzsákot 2999 forintért kapunk, három literes kiszerelésben és pontosan úgy kell érteni, ahogy gondolnánk: a lőre egy zsákban van és egy kis csapon keresztül tudjuk adagolni.
Szerszámok és iskolakezdés a Lidl-ben
A hétvégén az ezermestereknek kedvez a kínálat: benzinmotoros láncfűrész 29 999 forint, akkus metszőolló 9999 forint, akkus permetező 22 222 forint (akkumulátor és töltő nélkül), forrasztópáka 4999 forint, akkus csavarozó szintén akciós áron.
Az utolsó pillanatban változott az új tanév rendje: itt vannak a tanítási szünetek
Korábban megírtuk, az augusztusi hőségben olvasónk karácsonyi dekorációval találkozott olvasónk Szombathelyen, úgy tűnik, a Lidl-nél is eléggé előreszaladtak: a jövő heti kínálatban már 2026-os határidőnapló is szerepel az akciós termékek között - ha valaki NAGYON szeret előre tervezni.
És persze az iskolakezdésre reagálva, írószerek, tolltartók, egyéb diákoknak hasznos eszközök is a kínálat részei, továbbá egészen pofás íróasztalt is kínálnak 24 999 forintért. A teljes újság itt elérhető.
A vasi üzletben már kopogtat a karácsony – a strandpapucs mellé műfenyőt is vehetünk! - fotók